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Звезда украинского хип-хопа выпустил "коронавирусный" клип

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 17:27
Звезда украинского хип-хопа выпустил "коронавирусный" клип
Рэпер Freel (фото предоставлено музыкантом)

Рэпер Freel на карантине презентовал песню про коронавирус

Украинский рэпер Freel выпустил новый видеоклип "Вірус". Фрил - бывший участник группы "На Відміну Від", которая в 2012 году выпустила песню о конце света. Сейчас из-за коронавируса она снова на слуху, поэтому артист записал своеобразное продолжение этого трека с современным звучанием.

"Сейчас все на нервах - кому-то тяжело сидеть дома и придерживаться карантина, кто-то боится заразиться коронавирусом, в обществе напряжение. Я решил снять его с помощью комичного клипа", - говорит музыкант.

Песня писалась быстро, буквально за одну ночь. Но снимать что-то в условиях карантина, признается Фрил, - не слишком простая задача.

"Мы строго придерживались дистанции и сняли "карантинный клип": с гречкой, туалетной бумагой, масками и самурайским мечом - всем необходимым для успешного преодоления пандемии", - говорит рэпер о создании видео.

Freel - Вірус

Ранее мы писали о том, что украинская певица Marcelle записала трек про коронавирус в Украине и мире.

Также песню карантину из-за коронавируса посвятили участницы шоу "Женский Квартал".

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