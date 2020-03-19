Мийте руки, су*и, з милом: появилась песня про коронавирус в Украине

Украинская певица записала трек про коронавирус в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире стал главной темой песни молодой певицы Marcelle. 19 марта девушка выпустила трек, который имеет название "CORONAVIRUS".
Хип-хоп артистка говорит, что за короткий промежуток времени COVID-19 разнес по миру хаос и панику. Злейший враг 2020 года не прошел мимо украинского шоу-бизнеса: сотни перенесенных и отмененных концертов, испорченные отпуска на заграничных курортах, проверки и подозрения на коронавирус. Под влиянием и наблюдением всемирной паники по данному вопросу, она в кратчайшие сроки и написала данный трек.
"Планировала отдохнуть после студийной работы и полететь на отдых. В последний момент из-за закрытия границ отменили мой тревел-тур. Во время очередной поездки в супермаркет начала наблюдать картину, как в панике люди скупают макароны и туалетную бумагу. На основании этого решила написать трек. "CORONAVIRUS" пришел ко мне через два часа после супермаркета. И уже сейчас он должен прийти в ваши уши...” - комментирует Marcelle.
Marcelle - #CORONAVIRUS
Текст песни "CORONAVIRUS":
Порожні вулиці столиці, лише черги в аптеці
Та черги в крамниці, живемо, як в фортеці,
Всім уже не весело, та вчорашні скептики
Скуповують маски, ліки, антисептики.
Вчора тобі було смішно, а сьогодні - лячно,
Всі були успішні, та надто необачні.
Сіють страх по містах, по країнах - паніку.
Паніку, паніку, паніку, як було на "Титаніку".
Коронавірусу байдуже - 30 чи 60,
Косить він усіх підряд, як маленьких поросят.
В тебе день народження? Скоро 18?
Чи воно відбудеться - знає COVID-19.
Приспів:
Карані, карані карантином, карані коронавірусом,
Що то за вірус? Корона- корона- коронавірус.
Скільки нам іще лишилось, скільки нас лишилось.
Якщо ти не хочеш в цьому році стати пилом, хоч і милим, але лише (лише) пилом -
Мийте руки! Мийте руки, су*и, з милом!
Найстрашніша корона, з понад усіх корон,
Вона пропонує людям тільки труни, та не трон,
Всі забули про роботу, друзів та про сон,
Треба бігти в супермаркет та купити макарон.
Молоді вовки й вовчиці налітають на полиці,
Депутати та зірки всі скупили сірники,
Краще в будь-якому разі не виходити на двір,
Ми за волю, ми за мир - скупим гречку та папір.
Приспів.
Чи застану день - перемоги чи поразки?
Чи розкажу я колись своїм дітям казку?
Як закрили кордони, як змінили закони,
Як закінчились відмазки, закінчились маски,
Чи є місце у палатах - запитай людей в халатах,
Знаю, виживуть не всі, сподіваюсь, що багато.
Ось такий 20-ий рік, тут життя - не свято,
Ось така весна, ось така весна, малята.
Кіна не буде, дивіться фільми чорно-білі,
Усі - підозрілі, сіли на автомобілі,
Спочатку була епідемія, потім - пандемія,
Найжахливіше в Італії - mama Mia!
Поки хтось питає: що робити, хто винен?
Заражені клітини сягнули України,
Між країнами стіна, статистика сумна,
Чи це третя світова війна, або чума?
Заметим, что молодые украинские артисты все чаще затрагивают в своих композициях острые общественные темы. Так, например, ранее рэп-исполнитель из Киева Виктор Пономарев a.k.a. ponomariovv в своей песне резко высказал позицию относительно лидеров президентской гонки.
ponomariovv - Майбутній Президент
Напомним, что не так давно O.Torvald выпустили новый клип, в котором показали коронавирус, пропаганду России и затронули другие социально важные темы в Украине и мире.