Звезда "Ширли-Мырли" и "Моя прекрасная няня" умер от COVID-осложнений, не выйдя из комы

Знаменитый актер Валерий Гаркалин умер в московской больнице (Россия), куда был госпитализирован с коронавирусной болезнью и критической стадией пневмонии, и через некоторое время недуг привел к другим серьезным осложнениям. 67-летний народный артист РФ, находясь в состоянии комы, скончался ночью 20 ноября.

Отмечается, что в клинике, куда доставили Гаркалина еще в начале октября с COVID-19, у актера была диагностирована пневмония, поражение легких составляло 75-85%. По данным росСМИ, он был трижды привит вакциной "Спутник".

Звезду сериала "Моя прекрасная няня" медики ввели в состояние искусственной комы, чтобы организм мог легче справляться с болезнью.

Валерий Гаркалин (фото: instagram.com/superstars_ru)

Однако это не помогало, и состояние только ухудшалось. У Валерия Борисовича начался тромбоз артерий рук.

Сообщается, что ситуацию усугубляли хронические проблемы с сердцем у Гаркалина - он дважды переносил тяжелые инфаркты (в июне и ноябре 2008 года).

"Накануне, 19 ноября состояние артиста постоянно ухудшалось. На фоне коронавируса у него развился пневмоторакс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим. Актер умер в 00.30", - говорится в публикации.

Валерий Гаркалин кроме работы в кино и на сцене был также театральным педагогом, профессором (фото: Twitter/NataKoshuhova)

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве, и перед началом актерской карьеры успел поработать слесарем на заводе. Получил музыкальное и затем - театральное образования. Кроме сцены в театре, снимался в кино, и зрителям сначала запомнился больше всего как комедийный актер.

Считается, что его звездным часом в кинематографе стала картина 1995 года "Ширли-мырли", где Гаркалин сыграл братьев-близнецов.

Валерий Гаркалин в роли близнецов в комедии "Ширли-мырли" (фото: кадр из фильма)

Другими самыми известными фильмами с его участием стали "Бедная Саша", "Остановка по требованию-2", "Ландыш серебристый", "Андерсен. Жизнь без любви", "Детки напрокат".

Также Гаркалин снимался в таких сериалах, как "Моя прекрасная няня" и "Дом кувырком".

Валерий Гаркалин известен своей гражданской позицией - в марте 2014 года он вместе с рядом других российских деятелей науки и культуры раскритиковал агрессию РФ против Украины и осудил оккупацию Крыма.

Актер Валерий Гаркалин (фото: instagram.com/superstars_ru)