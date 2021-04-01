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Звезда сериала "Школа" шокировала откровенным признанием: "я плакала и кричала"

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 15:55
Звезда сериала "Школа" шокировала откровенным признанием: "я плакала и кричала" Фото: Актриса Лиза Василенко сделала признание о насилие (instagram.com/elizabethavasilenko)
Автор: Styler

Украинская актриса и модель, звезда сериала "Школа" Лиза Василенко сделала откровенное признание о том, что стала жертвой изнасилования в 17 лет. Это произошло в Москве, где Лиза попала в компанию эскортниц.

Жуткое признание Лиза Василенко сделала в интервью YouTube-каналу "Пушка".

Девушка откровенно рассказала о своей жизни в Москве и тяжелом периоде, который ей пришлось пережить. Она два года находилась в абьюзивных отношениях с парнем, который ее избивал и издевался. Родители ее не понимали и на тот момент у нее практически не было близких друзей.

В Москве она попала в компанию эскортниц и инцидент с насилием произошел на дне рождения у одной из девушек. Ей что-то подсыпали в коктейль на вечеринке.

"У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец. Начало – я сижу, пью, конец - меня тра*ает жирный дед. Меня изнасиловали. Я помню просто, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти. Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит это впервые", - со слезами на глазах рассказала Василенко.

Она сообщила, что плакала и кричала, а когда ее насильник встал – она поняла, что он находится под воздействием каких-то тяжелых препаратов. Мужчина разбил телефон девушки, а она успела выбежать на улицу голой.

На улице возле нее остановилось такси и Василенко испугалась, что ее теперь не просто изнасилуют, но еще и убьют, и закопают.

"Он не нашей национальности. Он сажает меня назад и говорит: "Я все понимаю. Скажи, куда вести, я просто довезу, лишь бы ты была цела". Тогда я о*ерела, что есть еще люди хорошие", - добавила Василенко.

Таксист отвез девушку к подруге, у которой Василенко жила и чей день рождения они тогда отмечали. Та ей заявила, что Лиза унизила ее друзей и подвела ее. На следующее утро Лизе в качестве извинения привезли новый IPhone.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе педофил годами насиловал школьниц, которых шантажировал интимными фото.

А также рассказывали о том, что украинская поп-звезда рассказала об избиениях мужа-певца.

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