Зірка серіалу "Школа" шокувала відвертим зізнанням: "я плакала та кричала"

Українська актриса і модель, зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко зробила відверте зізнання про те, що стала жертвою зґвалтування у 17 років. Це сталося у Москві, де Ліза потрапила в компанію ескортніц.

Дівчина відверто розповіла про своє життя в Москві та важкий період, який їй довелося пережити. Вона два роки перебувала в аб'юзивних стосунках з хлопцем, який її бив і знущався. Батьки її не розуміли й на той момент у неї практично не було близьких друзів.

У Москві вона потрапила в компанію ескортніц і інцидент з насильством відбувся на дні народження в однієї з дівчат. Їй щось підсипали в коктейль на вечірці.

"У мене немає половини спогадів. У мене є початок і кінець. Початок – я сиджу, п'ю, кінець - мене тра*ає жирний дід. Мене згвалтували. Я просто пам'ятаю, що він зверху, він величезний, а я не можу вилізти. Навіть якщо мама буде дивитися це інтерв'ю, вона почує це вперше", - зі сльозами на очах розповіла Василенко.

Вона повідомила, що плакала і кричала, а коли її ґвалтівник встав – вона зрозуміла, що він перебуває під впливом якихось важких препаратів. Чоловік розбив телефон дівчини, а вона встигла вибігти на вулицю голою.

На вулиці біля неї зупинилося таксі й Василенко злякалася, що її тепер не просто згвалтують, але ще й уб'ють, і закопають.

"Він не нашої національності. Він садить мене назад і каже: "Я все розумію. Скажи, куди вести, я просто довезу, лише б ти була ціла". Тоді я о*реніла, що є ще люди добрі", - додала Василенко.

Таксист відвіз дівчину до подруги, у якої Василенко жила і чий день народження вони тоді відзначали. Та їй заявила, що Ліза принизила її друзів і підвела її. На наступний ранок Лізі в знак вибачення привезли новий IPhone.