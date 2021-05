"Друзья. Воссоединение": смотрите спецвыпуск первыми уже сейчас

В ленте снова воссоединятся герои культового сериала в исполнении Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин), Кортни Кокс (Моника), Лизы Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвида Швиммера (Росс).

Видео: трейлер ситкома "Друзья: Воссоединение"

Где смотреть "Друзья. Воссоединение" в Украине?

27 мая премьеру сериала на территории Украины можно легально посмотреть на платформе OLL.TV.

Цена вопроса - 1 гривна.

Первый эпизод сейчас доступен для зрителей на английском языке с русскими субтитрами, а уже в украинском переводе появится сегодня позже.

Кроме того, украинская премьера ситкома "Друзья: Воссоединение" от HBO Max можно посмотреть на Vodafone TV.

Эпизод доступен в подписке "Амедиатека" в пакете "Оптимальный". Стоимость пакета - 119 гривен на 30 дней, при этом первые 7 дней пользования услугой бесплатны.

Чтобы посмотреть сериал на этом ресурсе, нужно установить приложение Vodafone из Huawei App Gallery, Play Market или App Store.

Видео: тизер сериала "Друзья: Воссоединение", который выйдет на экраны 27 мая

Что будет в первом эпизоде "Друзья: Воссоединение"

Отметим, что кроме возвращения на экраны главных героев культового комедийного сериала, также зрителей ждут воспоминания о прошлом, будут воспроизведены декорации квартир героев, кафе "Central Perk", знаменитая викторина от Росса, любимая "I'll Be There For You".

Также в выпуске появятся такие приглашенные гости-звезды, как Дэвид Бекхэм, Кит Харрингтон, Риз Уизерспун, Делевинь, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага, BTS и телеведущий Джеймс Корден.

Актеры сериала "Друзья" воссоединяются через 17 лет для спецпроекта (фото: instagram.com/friends)