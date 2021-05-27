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"Друзья. Воссоединение": смотрите спецвыпуск первыми уже сейчас

Новина українською →
Четверг 27 мая 2021 17:43
"Друзья. Воссоединение": смотрите спецвыпуск первыми уже сейчас Кадр из спецвыпуска "Друзья. Воссоединение" (instagram.com/friends)
Автор: Владимир Костырин

Спецэпизод легендарного американского сериала "Друзья: Воссоединение", вышел 27 мая на стриминговом сервисе HBO Max, и уже сейчас его можно посмотреть в Украине.

Первый эпизод картины, которую зрители ждали 17 лет после окончания съемок оригинального сериала "Друзья", имеет продолжительность 1 час 39 минуты.

В ленте снова воссоединятся герои культового сериала в исполнении Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин), Кортни Кокс (Моника), Лизы Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвида Швиммера (Росс).

Видео: трейлер ситкома "Друзья: Воссоединение"

Где смотреть "Друзья. Воссоединение" в Украине?

  • 27 мая премьеру сериала на территории Украины можно легально посмотреть на платформе OLL.TV.

Цена вопроса - 1 гривна.

Первый эпизод сейчас доступен для зрителей на английском языке с русскими субтитрами, а уже в украинском переводе появится сегодня позже.

  • Кроме того, украинская премьера ситкома "Друзья: Воссоединение" от HBO Max можно посмотреть на Vodafone TV.

Эпизод доступен в подписке "Амедиатека" в пакете "Оптимальный". Стоимость пакета - 119 гривен на 30 дней, при этом первые 7 дней пользования услугой бесплатны.

Чтобы посмотреть сериал на этом ресурсе, нужно установить приложение Vodafone из Huawei App Gallery, Play Market или App Store.

Видео: тизер сериала "Друзья: Воссоединение", который выйдет на экраны 27 мая

Что будет в первом эпизоде "Друзья: Воссоединение"

Отметим, что кроме возвращения на экраны главных героев культового комедийного сериала, также зрителей ждут воспоминания о прошлом, будут воспроизведены декорации квартир героев, кафе "Central Perk", знаменитая викторина от Росса, любимая "I'll Be There For You".

Также в выпуске появятся такие приглашенные гости-звезды, как Дэвид Бекхэм, Кит Харрингтон, Риз Уизерспун, Делевинь, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага, BTS и телеведущий Джеймс Корден.

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Актеры сериала "Друзья" воссоединяются через 17 лет для спецпроекта (фото: instagram.com/friends)

Напомним, что слухи о том, что актеры сериала "Друзья" снимутся в его продолжении, ранее появились еще в 2016-м.

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