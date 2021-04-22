Звезда "плюсов" взорвал сеть историческим поцелуем: "она теплая..."

Подписчики оценили смелый шаг Руслана, активно делали репосты и писали комментарии:

Как интересно! Вот это прогресс

Она такая милая

Это действительно человек-робот? Такое существует?

Руся, в вас даже робот влюбился. Не устояла

Скриншот страницы Сеничкина в TikTok

С чего все началось

Отметим, что поцелуй Руслана и робота Софии состоялся в прямом эфире 12 октября 2018 года. Это первый случай в истории технологий, когда человек поцеловал робота.

После интервью Сеничкин подарил Софии букет желтых роз и спросил, может ли он ее поцеловать. В ответ София улыбнулась и ответила согласием.

К слову, на подобное предложение от голливудского актера Уилла Смита, София ответила отказом. Поэтому украинец "победил" самого Уилла Смита.

"Я был шокирован согласием Софии, потому что раньше она отказала в поцелуе Уиллу Смиту - когда тот полез целоваться, робот заявила актеру, что им лучше остаться друзьями, а вот мне ответила "да", - вспоминает ведущий.

Интересно, что у Руслана даже соответствующий сертификат о том, что он первый в мире человек, которому всемирно известный робот София позволила себя поцеловать.