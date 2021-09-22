Звезда "плюсов" осуществила мечту мальчика, который поборол два страшных диагноза

Маленький Марк Тупаленко, находясь в клинике, в перерывах между процедурами играл машинками, и хотел, чтобы у него в палате была игрушечная трасса для гонок. Такое увлечение помогало ребенку отвлекаться от сложных болезненных процедур.

Но гораздо больше мальчик мечтал покататься на настоящем скоростном авто с дымом. Такое желание вдохновляло Марка на борьбу с болезнью.

Марк в больнице в 2018 году (фото: пресс-служба 1+1)

И вот, сейчас у маленького пациента врачи зафиксировали стойкую ремиссию. По словам медиков, окончательно диагноз онкозаболевания можно будет снять лишь в 2024 году.

Буквально на днях, когда мальчик праздновал свой 10-й День рождения, ему устроили настоящий сюрприз.

Марк вместе с бабушкой и братом (их воспитывает бабушка, так как мама бросила семью, когда младшему был год, а папа не помогает) приехали в Киев - якобы для визита в зоопарк. Но уже по дороге на автодром мальчик предположил, что едет на гонки. Так оно и было, но с поправкой, что он сам сможет сесть за руль спорткара и подрифтовать с профессиональным гонщиком на фестивале скорости Ready To Race на столичном автодроме "Чайка".

Артур Подлужный, Неля Шовкопляс и семья Тупаленко (фото: пресс-служба 1+1)

"Друзья обратились ко мне и сказали, что есть мальчик, который мечтает покататься на гоночном авто. Мы пригласили Марка с семьей и устроили гоночный день. Чтобы чудо произошло с вами - надо становиться волшебником для других. Помогайте людям!" - рассказал дрифт-пилот, чемпион Украины по дрифтингу Артур Подлужный

Поддержать Марка приехала волонтерка проекта и звезда "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс.

Для мальчика устроили экскурсию и показали различные модели машин. Затем Артур пригласил семью в сервис-парк и передал Марку шлем и комбинезон, помог надеть. Мальчику также провели соответствующий инструктаж перед гонками.

Марк исследует гоночные авто (фото: пресс-служба 1+1)

И вот - его собственный заезд вместе с дрифтом, что подарило ребенку незабываемые эмоции.

"Мечта Марка грандиозная! Такой маленький, вроде - 10 лет, но такой смелый! Не испугался! Я уверена, что ему этот день запомнится на всю жизнь. Это эмоции, которые не забываются", - отметила Неля Шовкопляс.

Заезд 10-летнего Марка на спорткаре (фото: пресс-служба 1+1)

А уже после заезда, ведущая "1+1" Лидия Таран поздравила мальчика с помощью видеосообщения, а фея Неля Шовкопляс подарила братьям новые рюкзаки и школьные принадлежности.

4-классник Марк очень гордится тем, что осуществление его мечты видела вся Украина, и признается, что в будущем хочет заниматься автоспортом.

Неля Шовкопляс дает мальчикам подарки (фото: пресс-служба 1+1)