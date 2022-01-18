Звезда "плюсов" кардинально сменила имидж и удивила рок-н-ролльной прической

Телеведущая Ирина Ванникова решилась на кардинальные перемены во внешности и стиле, и предстала перед зрителями в новом имидже, удивив трендовой прической 2022 года - пикси, что удачно сочетает и романтическое кокетство, и рок-н-рольную дерзость.

Что побудило звезду "плюсов" на такое обновление образа, и как его уже успели оценить телезрители - читайте в материале ниже.

Как призналась сама ведущая передачи "Твій день" на канале "1+1" Ирина Ванникова, она сторонница различных экспериментов и изменений, всегда "за любой кипиш и за любой движ".

"Собственно, всю жизнь у меня была короткая прическа. Лет 15 точно ходила с короткой, суперкороткой и чуть более длинной прической. Но последние 7 месяцев отрастила волосы, которые уже можно было завязывать в хвостик", - рассказывает она.

Архивное фото Ванниковой

Фото: Ирина Ванникова в 2021 году

И вот вместе с продюсером "Твій день" Егором Гордеевым, незадолго до старта нового сезона передачи, решили, что ведущей стоит постричься и "сделать кардинально что-то новое".

К тому же, добавила она, Гордееву нравится ее короткая прическа, да и сама она была не прочь ее вернуть - вот так продюсер и стал для Ирины "новым имиджмейкером".

"Поговорили об этом со стилистами, подобрали именно тот лук, как это должно выглядеть, и я пошла и постриглась. Мои дочери тоже в восторге от нового имиджа мамы", - отметила Ванникова.

Фото: Ирина Ванникова с новой прической

Ведущая также опубликовала снимки с новой прической в своем Instagram и Facebook, и пост собрал массу лайков и комментариев. На обновление образа положительно отреагировали и зрители "Твій день", оставив в сети отзывы:

Прическа у Ирины суперская

Прическа Ирины - просто огонь! Очень стильно смотрится

С такой прической помолодели на лет 15!

Ирина! Вам очень хорошо с этой прической! Супер!

Ух ты какая Ира хороша! Прическа бомбическая

Модно, классно, дерзко, одуренно!

Такое ощущение, будто я увидела ту Ирину, много лет назад. Ей хорошо с этой прической!

Фото: Ирина Ванникова, Тимур Мирошниченко, Руслана Пысанка (фото: пресс-служба канала "1+1")

Добавим, что не одна ведущая передачи Ирина Ванникова удивила зрителей сменой имиджа - обновил образ и ее коллега Константин Грубич, появившись в первом эфире в довольно необычном для себя модном костюме и стильных очках.

Владимир Рабчун, Стася Ровинская, Константин Грубич (фото: пресс-служба канала "1+1")