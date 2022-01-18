Звезда "плюсов" кардинально сменила имидж и удивила рок-н-ролльной прической
Телеведущая Ирина Ванникова решилась на кардинальные перемены во внешности и стиле, и предстала перед зрителями в новом имидже, удивив трендовой прической 2022 года - пикси, что удачно сочетает и романтическое кокетство, и рок-н-рольную дерзость.
Что побудило звезду "плюсов" на такое обновление образа, и как его уже успели оценить телезрители - читайте в материале ниже.
Как призналась сама ведущая передачи "Твій день" на канале "1+1" Ирина Ванникова, она сторонница различных экспериментов и изменений, всегда "за любой кипиш и за любой движ".
"Собственно, всю жизнь у меня была короткая прическа. Лет 15 точно ходила с короткой, суперкороткой и чуть более длинной прической. Но последние 7 месяцев отрастила волосы, которые уже можно было завязывать в хвостик", - рассказывает она.
Архивное фото Ванниковой
Фото: Ирина Ванникова в 2021 году
И вот вместе с продюсером "Твій день" Егором Гордеевым, незадолго до старта нового сезона передачи, решили, что ведущей стоит постричься и "сделать кардинально что-то новое".
К тому же, добавила она, Гордееву нравится ее короткая прическа, да и сама она была не прочь ее вернуть - вот так продюсер и стал для Ирины "новым имиджмейкером".
"Поговорили об этом со стилистами, подобрали именно тот лук, как это должно выглядеть, и я пошла и постриглась. Мои дочери тоже в восторге от нового имиджа мамы", - отметила Ванникова.
Фото: Ирина Ванникова с новой прической
Ведущая также опубликовала снимки с новой прической в своем Instagram и Facebook, и пост собрал массу лайков и комментариев. На обновление образа положительно отреагировали и зрители "Твій день", оставив в сети отзывы:
- Прическа у Ирины суперская
- Прическа Ирины - просто огонь! Очень стильно смотрится
- С такой прической помолодели на лет 15!
- Ирина! Вам очень хорошо с этой прической! Супер!
- Ух ты какая Ира хороша! Прическа бомбическая
- Модно, классно, дерзко, одуренно!
- Такое ощущение, будто я увидела ту Ирину, много лет назад. Ей хорошо с этой прической!
Фото: Ирина Ванникова, Тимур Мирошниченко, Руслана Пысанка (фото: пресс-служба канала "1+1")
Добавим, что не одна ведущая передачи Ирина Ванникова удивила зрителей сменой имиджа - обновил образ и ее коллега Константин Грубич, появившись в первом эфире в довольно необычном для себя модном костюме и стильных очках.
Владимир Рабчун, Стася Ровинская, Константин Грубич (фото: пресс-служба канала "1+1")
Ранее сообщалось, что Влад Яма, Руслана Писанка и другие звезды "плюсов" показали очаровательные фото с детьми.