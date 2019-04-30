Звезда "Орла и Решки" серьезно заболела: все детали

Коллаж РБК-Украина

У Бадоевой возникли серьезные проблемы со здоровьем

Жанна Бадоева, которая устроилась на работу в Россию, чтобы вести утреннее тревел-шоу, серьезно заболела. Телеведущую одолел недуг на съемках программы "Жизнь других", передает росСМИ.

Началось все с того, что экс-звезда "Орла и Решки", оператор и сценарист отправились по реке снимать рисовые поля. "Когда все сняли и вернулись к лодке, то обнаружили, что вода ушла, река обмелела. Солнце пекло так, клянусь, было градусов 50, да еще влажность - 96 процентов. Возвращаться пришлось пешком. Мы там все чуть не сдохли", - рассказала Жанна.

Фото: (instagram.com/zhanna_badoeva)

На следующий день артистку свалил бронхит, а режиссера и сценариста - лихорадка. В поисках лекарства группа пошла на вьетнамский рынок, где им для излечения предложили сушеную змею.

Среди "лекарств" также можно было увидеть банку с огромными жуками, богатыми протеином, маринованных лягушек, заспиртованных насекомых, корни и кору неизвестных растений.

Видео: (YouTube/starhitvideo)

Однако, несмотря на обещания местных, вылечиться съемочной группе так и не удалось. Потому справляться с недугом артистка поехала домой.

Напомним, что ведущую Анастасию Ивлееву не пропустили на территорию Украины. Причиной стало то, что звезда "Орла и Решки" в 2017 году посещала аннексированный Крым. При чем летала она на полуостров с территории РФ.

Мы сообщали, что звезда "Орла и Решки" откровенно призналась, как едва не потеряла жизнь.