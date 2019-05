Звезда неоклассики: украинский музыкант удачно дебютировал в США (видео)

Молодой украинский музыкант, композитор, оркестратор, аранжировщик и продюсер Дмитрий Гордон, которого уже называют звездой неоклассики, дебютировал в Лос-Анджелесе.

"Я никогда не думал, что классическая композиция "Вальс с жизнью" (Waltzing with Life) получит столько поддержки, тем более, что она конкурирует с поп, рок, хип-хопом и другими популярными жанрами", - признается 24-летний артист.

Интересно, что необходимую сумму для релиза "Вальса с жизнью" Гордон собрал благодаря краудфандинговій платформе Younk, которая продюсирует музыкальные таланты.

Дмитрий Гордон (фото: соцсети)

Добавим, что о Дмитрии и его таланте начали говорить, когда 15-летний парень впервые сыграл вживую в шоу "Шустер Live" одну из своих композиций. С того времени слава преследовала музыканта. Его друзья, коллеги и ценители классики каждый раз спрашивали парня, когда уже он сможет профессионально записать и выпустить свою собственную композицию.

Дмитрий Гордон (фото: социальные сети)

Усердно работая все эти годы, в 2017-м Дмитрий наконец решился и создал "Вальс с жизнью", и исполнил его на юбилее своего отца. А уже в октябре 2018 года Дмитрий Гордон получил поддержку пользователей платформы Younk, таким образом получив грант на создание уникального музыкального видео, которое было отснято известным в Америке режиссером украинского происхождения Генри Липатовым.

Вдохновляющая история, первая "нелирическая" композиция, которая была поддержана сообществом Younk, является исключительным произведением, настоящим вальсом, который создает атмосферу целостности жизни: триумфа и упадка, войны и мира, добра и зла.

"Хотя композиция имеет много минорных моментов, она заканчивается в мажоре", - говорит Дмитрий.

Дмитрий Гордон - Waltzing with Life

Сейчас Дмитрий Гордон сотрудничает с известным продюсером и композитором, двукратным лауреатом премии "Грэмми" Уолтером Афанасьевым (одну из статуэток он получил в категории "Запись года" для самой популярной песни певицы Селин Дион "My Heart Will Go On" из фильма "Титаник - ред.). Дмитрий и Уолтер работают в Лос-Анджелесе, в частной студии Афанасьева, где Гордон оркеструет и помогает создавать новые мировые хиты.

