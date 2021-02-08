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Звезда фильмов "Афоня" и "Мимино" Леонид Куравлев исчез в России

Автор: Анна Шиканова

Актер Леонид Куравлев перестал выходить на связь со своими коллегами и друзьями. Телефоны артиста отключены, на связь он не выходит и его местонахождение не известно.

Друзья Леонида Куравлева рассказали, что актер стал замкнутым после смерти супруги в 2012 году. В начале пандемии он переехал в загородный дом и окончательно перестал общаться с людьми. А недавно выяснилось, что все телефоны артиста отключены и его место нахождение не известно. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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В 2020 году Куравлев покинул свою квартиру в элитном районе и перебрался жить на дачу. Он после смерти жены стал вести очень уединенный образ жизни, замкнулся в себе, носил только черное, он не давал интервью и не появлялся на телепередачах. За ним присматривала дочь Екатерина, которая переехала к отцу после развода. Она оберегала отца, сама отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь посторонним.

"Я всегда его одного видела. Всегда в черном. Траурная кепка у него черная, куртка. Всегда грустный. Он в трауре после ухода супруги. Это его очень подкосило", - рассказала соседка Куравлева по московской квартире.

Около года назад с ним общался его друг Никас Сафронов. Он отметил, что Куравлев был в очень подавленном состоянии. Он и раньше был замкнутым человеком, а после смерти жены начал сильно погружаться в себя.

На могиле его супруги Нины Васильевны появилось имя самого Леонида Куравлева, но без дат, и это очень тревожит друзей актера.

"Человек все больше заболевает болезнью смерти. Он все более уходящий объект. Он себя готовит на тот свет", - добавил еще один друг артиста Александр Шпагин.

Он отметил, что дозвониться сейчас не могут ни самому Куравлеву, ни его дочери. Связаться с ним не могут в Гильдии актеров Союза кинематографистов.

Леонид Куравлев – известный советский и российский актер. Начал сниматься в 60-х годах, сыграл более 200 ролей. Зрители его знают по фильмам "Вий", "Золотой теленок", "Афоня", "Мимино", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ищите женщину", "Место встречи изменить нельзя".

С супругой, преподавателем иностранных языков Ниной он познакомился в 20 лет, и она стала единственной его любовью. Вместе они прожили 52 года. После смерти жены он перестал сниматься и замкнулся в себе. Он иногда виделся с друзьями и посещал юбилеи своих коллег, а также принимал гостей. Но последние несколько месяцев о его местонахождении ничего не известно.

Напомним, ранее мы писали о том, что скончался гениальный голливудский актер Кристофер Пламмер.

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