Звезда "1+1" рассказала, почему не спешит возвращаться в Украину

Ведущая "1+1" Лидия Таран после начала войны в Украине уехала с дочерью во Францию и возвращаться домой пока не планирует. Она говорит, что боится за жизнь дочери.

Об этом звезда призналась в эфире Национального марафона.

Лидия отметила, что в ее дом в Киеве прилетела ракета и убила там человека. Она не хочет рисковать жизнью своей 15-летней дочери Василины.

В моем доме убило человека ракетой. Мне небезопасно в моем доме. Я пока не буду пытаться вернуться туда. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Главное - это безопасность", - сказала она.

На данный момент дочь ведущей уже адаптировалась к обучению в местном колледже.

"Здесь детей в школы очень легко берут, но нужно время, чтобы она освоилась. И вот Василина адаптировалась... Здесь обучение длится до конца июня", – отметила телеведущая.

Лидия Таран с дочкой Василиной сейчас во Франции (фото: instagram.com/lidiyataran)

Напомним, что Лидия Таран родила Василину в 2007 году от ведущего Андрея Доманского, с которым жила в гражданском браке до 2010 года.

Сейчас пара в разводе и у Андрея новая семья.