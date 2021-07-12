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Звезда "1+1" Лидия Таран попала в больницу: наркоз - песня

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 июля 2021 11:07
Звезда "1+1" Лидия Таран попала в больницу: наркоз - песня Фото: Лидия Таран угодила в больницу (facebook com 1plus1 Taran1)
Автор: Людмила Жукова

Украинская телеведущая Лидия Таран попала в больницу. Какой у нее диагноз - не сообщается.

Звезда "1+1" показала фото с больничной койки на своей странице в Instagram.

Лидия не сообщала, по какой причине попала в больницу, но отметила, что чувствует себя хорошо.

"Долго думала, как провести сегодняшний вечер, и решила провести его в клинике. Во-первых, спишь дольше, во-вторых, наркозы стали очень хорошие. Чувствую себя прекрасно. Классно потеряла два кило воды, теперь наконец могу выпить кофе ", - сообщила знаменитость.

Звезда &quot;1+1&quot; Лидия Таран попала в больницу: наркоз - песняЛидия Таран попала в больницу (instagram.com/lidiyataran)

Отметим, что уже несколько часов спустя Лидия сообщила, что смотрит футбол. Судя по обстановке, она уже вернулась домой и очень этому рада. Также она рассказала поклонникам, что из похода вернулась ее дочь Вася и очень похудела.

Напомним, что пенсионерку из Украины врач отправил на лечение в "ЛНР", но всплыл интересный нюанс.

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ведущая
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