Зверское убийство участницы Битвы экстрасенсов: полиция нашла убийцу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выяснилось, что к убийству женщины причастен таксист

Правоохранительные органы вышли на след убийцы, который три года назад отобрал жизнь у участницы шоу "Битва экстрасенсов". Все это время полиция разыскивала преступника, который совершил зверское убийство. О поимке нелюдя сообщила пресс-служба полиции.

Он выкинул тело женщины в лесопосадку, предварительно нанеся ей многочисленные ножевые ранения. Труп нашли в октябре 2016 года в зарослях возле очистных сооружений КП "Бояркаводоканал" между населенными пунктами Боярка и Белогородка Киево-Святошинского района. Как оказалось, убийство совершил таксист, который подвозил в ту ночь женщину. Отметим, что он оставил без матери троих детей.

Водитель такси подвозил потерпевшую и на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес ей более 10 колотых ран в область шеи, груди и живота.

Фото: Кусты, где нашли тело женщины (facebook.com/Києво-Святошинська-місцева-прокуратура)

Преступник вернулся как ни в чем не бывало к себе домой, спрятав тело женщины в кустах. Полиция нашла убийцу 17 июля в Киеве.

Во время обыска у него нашли огнестрельное оружие и возможное орудие совершения преступления. За содеянное ему "светит" лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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