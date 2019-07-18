ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Звіряче вбивство учасниці Битви екстрасенсів: поліція знайшла вбивцю

STYLERЖиття    18.07.2019 - 16:25
Звіряче вбивство учасниці Битви екстрасенсів: поліція знайшла вбивцю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З'ясувалося, що до вбивства жінки причетний таксист

Правоохоронні органи вийшли на слід вбивці, який три роки тому відібрав життя у учасниці шоу "Битва екстрасенсів". Весь цей час поліція розшукувала злочинця, який скоїв звіряче вбивство. Про затримання нелюдя повідомила прес-служба поліції.

Він викинув тіло жінки в лісопосадку, попередньо завдавши їй численні ножові поранення. Труп знайшли у жовтні 2016 року в заростях біля очисних споруд КП "Бояркаводоканал" між населеними пунктами Боярка і Білогородка Києво-Святошинського району. Як виявилося, вбивство скоїв таксист, який підвозив в ту ніч жінку. Зазначимо, що він залишив без матері трьох дітей.

Водій таксі підвозив потерпілу і на грунті раптово виниклих неприязних відносин, завдав їй понад 10 колотих ран в область шиї, грудей і живота.

Звіряче вбивство учасниці Битви екстрасенсів: поліція знайшла вбивцюЗвіряче вбивство учасниці Битви екстрасенсів: поліція знайшла вбивцюФото: Кущі, де знайшли тіло жінки (facebook.com/Києво-Святошинська-місцева прокуратура)

Злочинець повернувся як ні в чому не бувало до себе додому, сховавши тіло жінки в кущах. Поліція знайшла вбивцю 17 липня в Києві.

Під час обшуку у нього знайшли вогнепальну зброю і можливе знаряддя вчинення злочину. За скоєне йому "світить" позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Як ми раніше писали, зірка "Битви екстрасенсів" спрогнозувала підсумок виборів 2019. За її словами, найголовнішим кодом в житті кожної людини є дата її народження.

Також читайте, як учасниця Битви екстрасенсів та інших телепередач, відьма Олена Полин розповіла, коли станеться кінець світу. За словами популярної ясновидиці, вже зовсім скоро "білий світ" скінчиться і почнеться інша епоха.

У справі про вбивство дитини поліцейськими оголосили четверту підозру Голова потрапила в пастку: дитина застрягла на дитячому майданчику (фото, відео)
Новини України битва экстрасенсовпреступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся