Зверніть увагу на шкіру: дерматолог назвала 5 порад, які можуть врятувати життя

Рак шкіри - це одне з найбільш частих онкологічних захворювань. Кількість зареєстрованих випадків зростає щороку. Попри те, що всі новоутворення на шкірі легко побачити, усі звертаються до лікаря з захворюванням в запущеній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що розповіла дерматолог

Сертифікований дерматолог Елізабет Танзі розповіла, що коли була вагітна першою дитиною, то на її гомілці утворилася темна пляма. Через пів року, коли пляма почала розростатися, вона почала бити тривогу.

Будь-яка зміна в родимці може вказувати на розвиток раку. Лікар розповіла, що їй зробили біопсію і це була меланома.

"Мені тоді було 37, і я дуже хвилювався, але хірург зміг видалити його повністю" - розповіла вона.

Рак шкіри є однією з найпоширеніших форм раку.

Може виникнути рак шкіри під нігтями

Меланома може виникнути під нігтем на нозі, а це та частина тіла, де рак часто залишається непоміченим.

Дерматолог Дженніфер Холман розповів, що плоскоклітинна карцинома виглядає так само, як бородавка під нігтем, тоді як меланома являє собою нові, неправильні або мінливі пігментні смуги вздовж нігтя та кутикули.

Проблема з цим розташуванням полягає в тому, що воно дуже нагадує кровоточиву бородавку, синяк або грибкову інфекцію. Тоді багато людей не усвідомлюють, що це може бути щось серйозніше.

Засмага може збільшити ризик розвитку меланоми

Одноразова засмага може збільшити ризик меланоми. Жінки до 30 років мають у шість разів більшу ймовірність розвитку ранньої меланоми, якщо часто засмагають.

Засмага зазвичай включає концентроване UVA-випромінювання, яке особливо підвищує ризик меланоми.

Захворюваність на рак шкіри вища, ніж на будь-яку іншу злоякісну пухлину.

Особливо небезпечний між пальцями ніг

Меланома, якщо її виявити на ранній стадії, має дуже хороші показники лікування, однак, якщо їй дозволити прогресувати та поширюватися на шкіру, то вона може бути небезпечною.

Оскільки люди можуть не помітити зміну родимки між пальцями або на нижній частині стопи, меланома в цих областях особливо небезпечна, оскільки вона залишається непоміченою протягом тривалого періоду часу та може прогресувати.

Зверніть увагу на порізи, які не загоюються

Найбільш поширеними формами раку шкіри є базаліома, плоскоклітинний рак і меланома. У той час як перші два типи пов’язані з впливом сонця, тоді як меланома може виникнути за деяких обставин навіть без сонця.

Зазвичай пацієнти думають, що у них прищ, запалений волосяний фолікул або укус жука, який ніяк заживає і продовжують рости та кровоточити.

Пам’ятайте, що пошкодження шкіри, які кровоточать або не загоюються з часом, ніколи не є нормальними і можуть бути сигналом про можливий рак шкіри.

Рак шкіри можна прийняти за екзему або псоріаз

Особливо на ранніх стадіях рак шкіри може нагадувати доброякісні захворювання шкіри, такі як екзема або псоріаз. На жаль, ця схожість може призвести до неправильного діагнозу або запізнілої діагностики.

Псоріаз і екзема (атопічний дерматит) можуть проявлятися у вигляді червоних плям. Але якщо ділянка не реагує на лікування або не заживає чи не зникає через кілька тижнів, то варто звернутися до дерматолога.