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ЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадри

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Харківська область, Неділя 02 жовтня 2022 21:08
ЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадри Колаж РБК-Україна: як виглядає церква в Малій Комишувасі після російських окупантів
Автор: Володимир Костирін

З'явилося відео зі звільненої воїнами ЗСУ Малої Комишувахи під Ізюмом, де у двохсотрічній церкві російські окупанти "облаштували" госпіталь для своїх солдатів, залишивши у напівзруйнованому старовинному храмі гори сміття.

Кадри зняв Ігор Захарченко, а сам ролик опубліковано 2 жовтня на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Церква Трійці Живородної, зведена у Малій Комишувасі 1826 року, сильно постраждала через ворожі атаки. На стінах сліди від обстрілів, деякі будівлі при храмі перетворилися на руїни. Усередині - страшне видовище.

ЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадри

Ось на що російські окупанти перетворили сільську церкву в Малій Комишувасі (фото: скріншот)

Як видно на кадрах, в приміщення церкви російські окупанти занесли матраци, столи зі стільцями, телевізор, що належать місцевим жителям, поставили всілякі лежаки та ноші, затягли армійські ящики для боєзарядів.

Підлога в церкві буквально завалена сміттям: пляшками, використаними джгутами, залишками продуктів, ганчірками, різними коробками, навколо одяг та взуття інтервентів, недоїдки, фляги, залишки від сухпайків... Деякі церковні ікони теж лежали між цим сміттям.

ЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадри

В українському храмі російські солдати облаштували госпіталь - фактично свинарник (фото: скріншот)

Судячи з залишених у храмі російських загарбників написів, тут знаходилися солдати з Туви.

Сюрреалізм такого жахливого видовища в українській церкві, яку інтервенти зробили більше схожою на свинарник, доповнює виявлена тут посилка для російських окупантів у Харківській області України від жителів Воронежа у РФ, з абсурдним написом "нашим захисникам".

ЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадриЗСУ показали, на що російські солдати перетворили старовинну церкву під Ізюмом: моторошні кадри

Так виглядає церква в Малій Комишувасі після орди варварів із ЗС РФ (фото: скріншот)

Кам'яна, однопрестольна Троїцька церква в селі Мала Комишуваха була збудована у 1826 році коштом парафіян. Нині є складовою чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері Ізюмської єпархії УПЦ МП.

Відео: як виглядає церква у Малій Комишувасі після російських окупантів

Раніше повідомлялося, що патріарх РПЦ Кирил запропонував росіянам "змити гріхи" в обмін на смерть на війні проти України.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ показали покинуті позиції окупантів у Харківській області та продемонстрували, як жила "армія бомжів".

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