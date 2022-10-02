ВСУ показали, во что российские солдаты превратили старинную церковь под Изюмом: жуткие кадры
Появилось видео из освобожденной воинами ВСУ Малой Камышевахе под Изюмом, где в двухсотлетней церкви российские оккупанты "обустроили" госпиталь для своих солдат, оставив в полуразрушенном старинном храме горы мусора.
Кадры снял Игорь Захарченко, а сам ролик опубликован 2 октября на Telegram-канале "Оперативный ВСУ".
Церковь Троицы Живородной, возведенная в Малой Камышевахе в 1826 году, сильно пострадала из-за вражеских атак. На стенах следы от обстрелов, некоторые здания при храме превратились в руины. Внутри - жуткое зрелище.
Вот во что российские оккупанты превратили сельскую церковь в Малой Комышевахе (фото: скриншот)
Как видно на кадрах, в помещение церкви российские оккупанты занесли принадлежащие местным жителям матрасы, столы со стульями, телевизор, поставили всевозможные лежаки и носилки, затащили армейские ящики для боеснарядов.
Пол в церкви буквально завален мусором: бутылками, использованными жгутами, остатками продуктов, тряпками, разными коробками, кругом одежда и обувь интервентов, объедки, фляги, остатки от сухпайков... Некоторые церковные иконы тоже лежали между этим мусором.
В украинском храме российские солдаты обустроили госпиталь - фактически свинарник (фото: скриншот)
Судя по оставленным в храме российскими захватчикам надписям, здесь находились солдаты из Тувы.
Сюрреализм такого жуткого зрелища в украинской церкви, которую интервенты сделали больше похожей на свинарник, дополняет обнаруженная тут посылка для российских оккупантов в Харьковской области Украины от жителей Воронежа в РФ, с абсурдной надписью "нашим защитникам".
Так выглядит церковь в Малой Комышевахе после орды варваров из ВС РФ (фото: скриншот)
Каменная, однопрестольная Троицкая церковь в селе Малая Камышеваха была построена в 1826 году на средства прихожан. На сегодняшний день является составной частью мужского монастыря в честь Песчанской иконы Божией Матери Изюмской епархии УПЦ МП.
Видео: как выглядит церковь в Малой Комышевахе после российских оккупантов
Ранее сообщалось, что патриарх РПЦ Кирилл предложил россиянам "смыть грехи" в обмен на смерть на войне против Украины.
Напомним, недавно ВСУ показали заброшенные позиции оккупантов в Харьковской области и продемонстрировали, как жила "армия бомжей".