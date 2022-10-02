ВСУ показали, во что российские солдаты превратили старинную церковь под Изюмом: жуткие кадры

Появилось видео из освобожденной воинами ВСУ Малой Камышевахе под Изюмом, где в двухсотлетней церкви российские оккупанты "обустроили" госпиталь для своих солдат, оставив в полуразрушенном старинном храме горы мусора.

Кадры снял Игорь Захарченко, а сам ролик опубликован 2 октября на Telegram-канале " Оперативный ВСУ ".

Церковь Троицы Живородной, возведенная в Малой Камышевахе в 1826 году, сильно пострадала из-за вражеских атак. На стенах следы от обстрелов, некоторые здания при храме превратились в руины. Внутри - жуткое зрелище.

Вот во что российские оккупанты превратили сельскую церковь в Малой Комышевахе (фото: скриншот)

Как видно на кадрах, в помещение церкви российские оккупанты занесли принадлежащие местным жителям матрасы, столы со стульями, телевизор, поставили всевозможные лежаки и носилки, затащили армейские ящики для боеснарядов.

Пол в церкви буквально завален мусором: бутылками, использованными жгутами, остатками продуктов, тряпками, разными коробками, кругом одежда и обувь интервентов, объедки, фляги, остатки от сухпайков... Некоторые церковные иконы тоже лежали между этим мусором.

В украинском храме российские солдаты обустроили госпиталь - фактически свинарник (фото: скриншот)

Судя по оставленным в храме российскими захватчикам надписям, здесь находились солдаты из Тувы.

Сюрреализм такого жуткого зрелища в украинской церкви, которую интервенты сделали больше похожей на свинарник, дополняет обнаруженная тут посылка для российских оккупантов в Харьковской области Украины от жителей Воронежа в РФ, с абсурдной надписью "нашим защитникам".

Так выглядит церковь в Малой Комышевахе после орды варваров из ВС РФ (фото: скриншот)

Каменная, однопрестольная Троицкая церковь в селе Малая Камышеваха была построена в 1826 году на средства прихожан. На сегодняшний день является составной частью мужского монастыря в честь Песчанской иконы Божией Матери Изюмской епархии УПЦ МП.

Видео: как выглядит церковь в Малой Комышевахе после российских оккупантов