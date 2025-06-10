Не зручно, а шкідливо: 6 речей, які не варто зберігати у кухонних шафках

Кулінарні книги

Здавалося б, логічно тримати книжки з рецептами поруч із плитою. Проте гаряча пара та волога - головні вороги паперу. Сторінки починають вигинатися, злипаються або вбирають запахи їжі. Особливо шкода, якщо це старі рукописні рецепти.

Щоб зберегти кулінарні книги в гарному стані, тримайте їх у сухому та прохолодному місці - наприклад, на полиці в їдальні або у спеціальному куточку кухні, подалі від джерел тепла.

Одноразовий посуд

Одноразові тарілки, стакани та серветки - зручна річ для свят або швидкої вечері. Проте, якщо зберігати їх у вологому середовищі, папір стає м'яким, втрачає форму і може запліснявіти.

Найкраще місце для таких речей - суха комора або верхні полиці, куди не дістається пар і волога з мийки чи плити. Це продовжить термін їх зберігання і збереже зовнішній вигляд.

Паперові рушники

Цей звичний предмет часто зберігається під раковиною або в нижніх шафках. Але як тільки там проллється вода, рулон може зіпсуватись - намокне, втратить форму або запліснявіє.

Щоб уникнути неприємностей, краще знайти для рушників сухе місце, подалі від труб і води - наприклад, у шафці вище або навіть на відкритій полиці.

Кухонні шафки та відкриті полиці підходять для зберігання не усіх предметів та продуктів (фото: Pexels.com)

Спеції

Кухня - безперечно, правильне місце для спецій. Але от гарячі місця поруч із плитою чи духовкою - ні. Висока температура та пара знижують аромат і псують смакові властивості.

Зберігайте спеції в сухій і прохолодній шафці - бажано не над плитою. Ідеально підійде висувна шухляда або настільна підставка, розташована подалі від джерел тепла.

Побутова хімія

Залишати засоби для чищення поруч із їжею - не найкраща ідея. Особливо небезпечно, якщо шафка легко відкривається - для дітей або домашніх улюбленців це може бути серйозною загрозою.

Краще виділити окреме місце для хімії - наприклад, окрему полицю в коморі або закриту шафку у ванній. Це не лише безпечніше, а й зменшує ризик випадкового потрапляння хімікатів у продукти.

Великі пляшки олії

Купівля олії про запас - економно, але зберігати її у теплому місці - це вірний шлях до псування. Олія втрачає свої властивості, гіркне або навіть набуває неприємного запаху.

Оптимальне рішення - перелити трохи у невелику пляшку для щоденного використання, а основний запас тримати у прохолодній коморі чи підвалі. Це дозволить зберегти якість і продовжити термін придатності.