Зростає оплата за світло? Ці 8 приладів у будинку непомітно збільшують ваші витрати на електрику

Стали помічати, що рахунки за електроенергію продовжують зростати, але не розумієте, в чому причина? Можливо, винні побутові прилади, які витрачають електрику навіть тоді, коли ви ними не користуєтеся.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає 8 пристроїв у будинку, які непомітно споживають більше енергії, ніж здається.

Кабельні приставки та телевізори

Кабельні приставки та телевізори часто залишаються в режимі очікування, щоб їх можна було швидко увімкнути наступного разу. Однак ця функція "миттєвого ввімкнення" споживає електроенергію весь час, поки пристрій під'єднано до мережі, навіть якщо він здається вимкненим.

Комп'ютери та ноутбуки

Навіть якщо комп'ютер не використовується активно, він продовжує споживати електрику, залишаючись у режимі очікування або сну. Це дає йому змогу швидше запускатися під час наступного ввімкнення, але за таку зручну функцію доводиться платити збільшеними рахунками за електрику.

Основними джерелами споживання в цьому стані є модулі пам'яті та мережеві інтерфейси.

Ігрові консолі

Ігрові приставки, такі як PlayStation, Xbox і Nintendo, часто працюють у фоновому режимі, навіть коли ви ними не користуєтеся. Оновлення, підготовка ігор до запуску та під'єднання до інтернету - все це призводить до постійної витрати електроенергії, особливо якщо консоль перебуває в режимі "миттєвого ввімкнення".

Кондиціонери

Кондиціонери відомі своїм високим енергоспоживанням, особливо в спекотні літні місяці. Вони працюють без зупинки, підтримуючи прохолоду в приміщенні, що призводить до значних витрат електроенергії.

Регулярне обслуговування, таке як чищення фільтрів і забезпечення якісної теплоізоляції, допомагає підвищити ефективність роботи. Додатково, використання програмованих термостатів для регулювання температури може призвести до значної економії енергії.

Опалювальні системи

Системи опалення, особливо старі моделі, споживають велику кількість енергії в холодну пору року. Перехід на енергоефективні моделі та проведення регулярного технічного обслуговування допомагають скоротити енергоспоживання.

Також важливо правильно утеплити будинок, а герметизація вікон і дверей запобігає витоку тепла, підвищуючи загальну ефективність.

У холодну пору року системи опалення споживають велику кількість енергії (фото: Getty Images)

Бойлер

Бойлери є одними з головних споживачів енергії в будинках. Вони постійно підтримують задану температуру води, що призводить до безперервної витрати електроенергії. Зниження температури нагріву та використання енергоефективних моделей можуть значно зменшити рахунки за електрику.

Під час нагрівання води бойлер споживає багато електроенергії (фото: Getty Images)

Холодильники та морозильники

Холодильники та морозильні камери працюють цілодобово, щоб зберегти продукти свіжими, що робить їх одними з основних споживачів електроенергії. Особливо неефективними можуть бути старі моделі.

Регулярне чищення конденсатора, перевірка герметичності дверних ущільнювачів і встановлення оптимальної температури допомагають знизити енергоспоживання.

Розгляньте можливість заміни старої техніки на сучасні енергоефективні моделі, що допоможе заощадити значну суму.

Освітлення

Традиційні лампи розжарювання споживають більше енергії порівняно з сучасними варіантами освітлення. Заміна їх на світлодіодні (LED) лампи, які використовують до 75 відсотків менше енергії і служать набагато довше, може призвести до помітної економії.

Також варто максимально використовувати природне освітлення в денний час і вимикати світло в приміщеннях, де воно не потрібне.

(LED) лампи використовують до 75 відсотків менше енергії (фото: Wikimedia)