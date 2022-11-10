Зробив усю роботу за компанію: простий китаєць створив iPhone із гнучким екраном (відео)

Новостворений складний iPhone отримав назву iPhone V. Ця модель має розкладний дисплей. Його вигадав фанат-китаєць та продемонстрував на популярній платформі обміну відео в Китаї.

Так виглядає айфон зі складним екраном (фото: gizmochina.com)

Як виявилося, проєкт винаходу лежав у чоловіка цілий рік. Однак це лише прототип і він не наближається до фактичного готового продукту від великого технологічного гіганта.

Фанат навіть зробив підроблене рекламне відео цього пристрою, яке показує, що він має підключення 5G і працює на чипсеті A16 Bionic.

Винахідник показує, що розділив деталі iPhone 13 Pro Max на дві половини та з'єднав їх разом. Щоправда, шарнір довелось взяти від Moto Razr 2020.

На передній панелі розміщено 12-мегапіксельну селфі-камеру, а дисплей пристрою - панель, яка може складатися. Він також пропонує камеру серії Pro, технологію Ceramic Shield та покращений акумулятор.

Процес збирання гнучкого екрана (фото: gizmochina.com)