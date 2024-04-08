Зробіть це вже зараз: ось як позбутися "комп'ютерної" пози

Причини виникнення

Тренер з оздоровчого фітнесу Аліса Пивоварчик назвала причини, які сприяють закріпленню "комп’ютерної" пози:

тривале щоденне сидіння за комп’ютером із сутулою спиною

природні вікові зміни, які буквально "згортають" нас під дією гравітації вперед і вниз. Слабкі м’язи й природні вікові зміни в структурах хребта роблять свою справу

реакція на хронічний стрес. Природною стресовою реакцією, яка передбачає загрозу й фізичне зіткнення, є втягування голови у плечі та сутулення

Що зробити вже зараз

Попросіть когось сфотографувати вас зі сторони - так ви знатимете, в якій позі сидите, коли працюєте на звичному робочому місці.

Відрегулюйте висоту монітора, стола й стільця. Потрібно сидіти з рівною спиною, погляд спрямований вперед і знаходиться на рівні верхньої частини екрана.

Також варто менше використовувати смартфон. А при використанні стежте за поставою й намагайтесь не витягувати голову вперед.

До того ж кожні 30-60 хвилин сидіння за монітором варто робити перерви на кілька хвилин гімнастики для шиї.

Щоб укріпити м'язи, робіть інколи вправи на розтягування й розслаблення. Зняти напруження допомагає самомасаж чи професійний масаж, але полегшить симптоми це лише тимчасово.

До того ж експерт радить висипатися, тому варто перевірити подушку - вона не має бути занадто високою чи м’якою. Також можна придбати ортопедичний матрац, який не має бути занадто м’яким.

Правильне положення тіла за комп'ютером

Експерт навела деякі помічні рекомендації щодо правильного положення тіла, коли ви сидите за комп’ютером: