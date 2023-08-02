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Зробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорого

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Середа 02 серпня 2023 12:38
Зробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорого Фото: Як зробити образ стильним та модним (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Створення стильного та елегантного образу - це ціле мистецтво. Для створення дорогого іміджу не потрібно купувати величезну кількість одягу, достатньо знати кілька основних правил.

У матеріалі Styler читайте 7 порад, як виглядати модно і надзвичайно.

Як виглядати модно - 7 порад

Оверсайз образи виглядають виграшніше і підходять практично всім. Тому ви можете купити сорочку на розмір більше та виглядати ефектно.

Зробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорого

Не бійтеся оверсайзу (фото: joy-pup.com)

Дізнайтесь які вирізи у топів підходять вам. Правильна геометрія в портретній зоні в даний момент робить образ гармонійним і незабутнім.

Зробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорогоДізнайтеся, який виріз вам іде (фото: flickr.com)

Використовуйте правило "два на два". Ви купуєте два предмети гардеробу в класичному стилі, наприклад, жакет і штани і розбавляєте образ двома повсякденними виробами. Це може бути футболка та кеди, наприклад.

Зробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорогоНе бійтеся поєднувати речі (фото: ledysoveti.com.ua)

Безпрограшна рекомендація, щоб виглядати ефектно та дорого вибирайте однотонний одяг. Існують благородні відтінки, які зроблять образ більш елегантним та вишуканим. Такими кольорами є молочний, бежевий, чорний та білий.

Зробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорогоНосіть одяг одного кольору (фото: Getty Images)

Джинси скінні поступово виходять із моди. Замініть їх на більш вільний силует.

Зробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорогоВибирайте джинси вільного крою (фото: milanstyleguide.com)

Вибирайте стиль Old Money. Він про мінімалізм, базові кольори, стриманість. Однією з найпопулярніших представниць цього стилю, з якою й досі беруть приклад, вважають принцесу Діану.

Зробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорогоЗробіть образ розкішним. 7 порад, як виглядати в одязі дорогоСтиль Old Money – завжди в моді (фото: instagram.com/kelseymerritt)

Не надягайте на себе багато прикрас. Деякі невірно вважають, що їх велика кількість зробить їхній образ дорожчим, але це не так.

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