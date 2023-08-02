Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорого
Создание стильного и элегантного образа - это целое искусство. Для создания дорогого имиджа не нужно покупать огромное количество одежды, достаточно знать несколько главных правил.
В материале Styler читайте 7 советов, как выглядеть модно и сногсшибательно.
Как выглядеть модно - 7 советов
Оверсайз образы выглядят более выигрышно и подходят практически всем. Поэтому вы можете купить рубашку на размер больше и выглядеть эффектно.
Не бойтесь оверсайза (фото: joy-pup.com)
Узнайте какие вырезы у топов подходят вам. Правильная геометрия в портретной зоне в момент делает образ гармоничным и незабываемым.
Узнайте, какой вырез идет вам (фото: flickr.com)
Используйте правило "два на два". Вы покупаете два предмета гардероба в классическом стиле, например, жакет и брюки и разбавляете образ двумя повседневными изделиями. Это может быть футболка и кеды, к примеру.
Не бойтесь комбинировать вещи (фото: ledysoveti.com.ua)
Беспроигрышная рекомендация, чтобы выглядеть эффектно выбирайте однотонную одежду. Существуют благородные оттенки, которые сделают образ более элегантным и изысканным. Такими цветами являются молочный, бежевый, черный и белый.
Носите одежду одного цвета (фото: Getty Images)
Джинсы скинни постепенно выходят из моды. Замените их на более свободный силуэт.
Выбирайте джинсы свободного кроя (фото: milanstyleguide.com)
Выбирайте стиль Old Money. Он про минимализм, базовые цвета, сдержанность. Одной из самых популярных представительниц этого стиля, с которой до сих пор берут пример, считают принцессу Диану.
Стиль Old Money - всегда в моде (фото: instagram.com/kelseymerritt)
Не надевайте на себя много украшений. Некоторые неверно считают, что большое количество украшений сделает их образ дороже, но это не так.
Читайте также, самый модный фасон шортов на лето 2023, который подходит женщинам и мужчинам.
Раньше мы писали о самой крутой рубашке, которая никогда не выйдет из моды и подходит абсолютно всем.