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Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорого

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Среда 02 августа 2023 12:38
Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорого Фото: Как сделать образ стильным и модным (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Создание стильного и элегантного образа - это целое искусство. Для создания дорогого имиджа не нужно покупать огромное количество одежды, достаточно знать несколько главных правил.

В материале Styler читайте 7 советов, как выглядеть модно и сногсшибательно.

Как выглядеть модно - 7 советов

Оверсайз образы выглядят более выигрышно и подходят практически всем. Поэтому вы можете купить рубашку на размер больше и выглядеть эффектно.

Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорого

Не бойтесь оверсайза (фото: joy-pup.com)

Узнайте какие вырезы у топов подходят вам. Правильная геометрия в портретной зоне в момент делает образ гармоничным и незабываемым.

Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорогоУзнайте, какой вырез идет вам (фото: flickr.com)

Используйте правило "два на два". Вы покупаете два предмета гардероба в классическом стиле, например, жакет и брюки и разбавляете образ двумя повседневными изделиями. Это может быть футболка и кеды, к примеру.

Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорогоНе бойтесь комбинировать вещи (фото: ledysoveti.com.ua)

Беспроигрышная рекомендация, чтобы выглядеть эффектно выбирайте однотонную одежду. Существуют благородные оттенки, которые сделают образ более элегантным и изысканным. Такими цветами являются молочный, бежевый, черный и белый.

Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорогоНосите одежду одного цвета (фото: Getty Images)

Джинсы скинни постепенно выходят из моды. Замените их на более свободный силуэт.

Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорогоВыбирайте джинсы свободного кроя (фото: milanstyleguide.com)

Выбирайте стиль Old Money. Он про минимализм, базовые цвета, сдержанность. Одной из самых популярных представительниц этого стиля, с которой до сих пор берут пример, считают принцессу Диану.

Сделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорогоСделайте образ шикарным. 7 советов, как выглядеть в одежде дорогоСтиль Old Money - всегда в моде (фото: instagram.com/kelseymerritt)

Не надевайте на себя много украшений. Некоторые неверно считают, что большое количество украшений сделает их образ дороже, но это не так.

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