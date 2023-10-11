Зрадники-"кролики" Данилець і Моїсеєнко, які підтримали війну в Україні, несподівано попрощалися з Ніною Матвієнко

"Кролики" попрощалися з Ніною Матвієнко

"Прощання з Ніною Митрофанівною Матвієнко зібрало навіть сумнівних персон", - пише "Музвар".

Річ у тім, що вперше за півтора року повномасштабної війни на публіці з'явилися Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко, відомі як учасники комедійного дуету" Кролики".

Зрадники-"кролики" приїхали на прощання з Ніною Матвієнко (фото: t.me/muzvar_ua)

Після 2014 року вони не припиняли концертної діяльності у РФ, а за місяць до повномасштабного вторгнення приходили на шоу пропагандиста Бориса Корчевнікова.

З жовтня 2020 року до моменту закриття каналу "112 Україна" вони також вели власне шоу "15 минут о наболевшем".

Після 24 лютого 2022 року "Кролики" не висловили підтримку Україні.

Поховання Ніни Матвієнко

Сьогодні, 11 жовтня, в Києві пройшла церемонія прощання з Ніною Матвієнко. Процесія відбувається біля Національної філармонії України за адресою Володимирський узвіз, 2.

Поховають Ніну Митрофанівну на Звіринецькому кладовищі у Києві.

Звісно, на церемонії були присутні Арсен Мірзоян, зять Ніни Матвієнко, та донька Антоніна.

На церемонію прийшли українські співаки Олег Скрипка та Дмитро Монатік, який поклав великий букет червоних троянд на знак шани.

Також серед охочих провести Ніну Матвієнко в останню путь був Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Олег Скрипка, Дмитро Монатік і Руслан Стефанчук приїхали на прощання з Ніною Матвієнко (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Крім того, на поховання приїхали хореографи Дмитро Дікусар та Амадор Лопес, а також співак Петро Зібров.