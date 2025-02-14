Зозулька, пташка, серденько, цьомчику. Найтепліші українські звертання до коханих
Якщо хочеться звертатися до коханої людини ніжно й мелодійно, то українська мова має безліч чарівних слів. Вони передають тепло, турботу та щиру прихильність, роблячи спілкування особливим.
Якими ніжними та ласкавими словами можна звернутись до коханої людини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Коли ми говоримо про любов і ніжність, важливо, щоб і слова передавали це тепло. Для тих, хто тільки переходить на українську, може бути складно підібрати лагідні звертання, але є проста порада: якщо ви звикли використовувати назви тваринок, просто додайте до них "суфікс ніжності" -еня.
Наприклад "котик" стане "кошеням", а "зайчик" - зайченям. Проте й українська мова багата на свої теплі прізвиська і ось декілька із них:
Лагідні слова для жінок
- Ясочка
- Ластівочка
- Лебедонька або лебідка
- Пташка
- Горличка
- Кралечка
- Крихітка
- Кохана
- Миленька
- Квіточка
- Лисенятко
- Кралечко
Лагідні слова для чоловіків
- Голуб мій
- Жайворонок
- Солоденький
- Джиґан
- Коханий
- Любий
- Чорнобривий
А також слова, які можна використати й для чоловіка, і для жінки:
- Сонечко
- Серденько
- Цьомчику мій
- Золотце
- Рибонька
- Сонце моє
- Життя моє
Як висловити почуття до іншої людини
- До жаги
- До живого тіла
- До краю
- До крихти
- До нестями
- До нитки
- До останнього недопалка
- До останнього подиху
- До останньої краплі
- До останньої цяти
- До рубрика
- До самих кісток
- До цурочки
- До щирця
- З голови до ніг
- Серцем і душею
- По самісінькі вуха
Раніше ми розповідали про те, чому "красний" українською - це не "червоний" і як ці два слова вживати правильно.
А ще писали про те, як правильно та красиво звертатися українською до жінок різного віку.
Для написання матеріалу використовувались такі джерела: Словник української мови (СУМ), портал "Пара молода", Instagram Андрія Шимановського.