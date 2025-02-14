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"Зозулька", "пташка", "серденько", "цьомчику". Самые теплые украинские обращения к любимому человеку

Пятница 14 февраля 2025 08:00
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"Зозулька", "пташка", "серденько", "цьомчику". Самые теплые украинские обращения к любимому человеку Какие красивые украинские слова покажут всю силу ваших чувств к другому человеку (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Если хочется обращаться к любимому человеку нежно и мелодично, то украинский язык имеет множество волшебных слов. Они передают тепло, заботу и искреннюю привязанность, делая общение особенным.

Какими нежными и ласковыми словами можно обратиться к любимому человеку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда мы говорим о любви и нежности, важно, чтобы и слова передавали это тепло. Для тех, кто только переходит на украинский, может быть сложно подобрать ласковые обращения, но есть простой совет: если вы привыкли использовать названия животных, просто добавьте к ним "суффикс нежности" -еня.

Например "котик" станет "кошеням", а "зайчик" - зайченям. Однако и украинский язык богат на свои теплые прозвища и вот несколько из них:

Ласковые слова для женщин

  • Ясочка
  • Ластівочка
  • Лебедонька або лебідка
  • Пташка
  • Горличка
  • Кралечка
  • Крихітка
  • Кохана
  • Миленька
  • Квіточка
  • Лисенятко
  • Кралечко

Ласковые слова для мужчин

  • Голуб мій
  • Жайворонок
  • Солоденький
  • Джиґан
  • Коханий
  • Любий
  • Чорнобривий

А также слова, которые можно использовать и для мужчины, и для женщины:

  • Сонечко
  • Серденько
  • Цьомчику мій
  • Золотце
  • Рибонька
  • Сонце моє
  • Життя моє

Как выразить чувства к другому человеку

  • До жаги
  • До живого тіла
  • До краю
  • До крихти
  • До нестями
  • До нитки
  • До останнього недопалка
  • До останнього подиху
  • До останньої краплі
  • До останньої цяти
  • До рубрика
  • До самих кісток
  • До цурочки
  • До щирця
  • З голови до ніг
  • Серцем і душею
  • По самісінькі вуха

Ранее мы рассказывали о том, почему "красний" на украинском - это не "червоний" и как эти два слова употреблять правильно.

А еще писали о том, как правильно и красиво обращаться на украинском к женщинам всех возрастов.

Для написания материала использовались следующие источники: Словарь украинского языка (СУМ), портал "Пара молодая", Instagram Андрея Шимановского.

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