"Зозулька", "пташка", "серденько", "цьомчику". Самые теплые украинские обращения к любимому человеку
Если хочется обращаться к любимому человеку нежно и мелодично, то украинский язык имеет множество волшебных слов. Они передают тепло, заботу и искреннюю привязанность, делая общение особенным.
Какими нежными и ласковыми словами можно обратиться к любимому человеку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Когда мы говорим о любви и нежности, важно, чтобы и слова передавали это тепло. Для тех, кто только переходит на украинский, может быть сложно подобрать ласковые обращения, но есть простой совет: если вы привыкли использовать названия животных, просто добавьте к ним "суффикс нежности" -еня.
Например "котик" станет "кошеням", а "зайчик" - зайченям. Однако и украинский язык богат на свои теплые прозвища и вот несколько из них:
Ласковые слова для женщин
- Ясочка
- Ластівочка
- Лебедонька або лебідка
- Пташка
- Горличка
- Кралечка
- Крихітка
- Кохана
- Миленька
- Квіточка
- Лисенятко
- Кралечко
Ласковые слова для мужчин
- Голуб мій
- Жайворонок
- Солоденький
- Джиґан
- Коханий
- Любий
- Чорнобривий
А также слова, которые можно использовать и для мужчины, и для женщины:
- Сонечко
- Серденько
- Цьомчику мій
- Золотце
- Рибонька
- Сонце моє
- Життя моє
Как выразить чувства к другому человеку
- До жаги
- До живого тіла
- До краю
- До крихти
- До нестями
- До нитки
- До останнього недопалка
- До останнього подиху
- До останньої краплі
- До останньої цяти
- До рубрика
- До самих кісток
- До цурочки
- До щирця
- З голови до ніг
- Серцем і душею
- По самісінькі вуха
Ранее мы рассказывали о том, почему "красний" на украинском - это не "червоний" и как эти два слова употреблять правильно.
А еще писали о том, как правильно и красиво обращаться на украинском к женщинам всех возрастов.
Для написания материала использовались следующие источники: Словарь украинского языка (СУМ), портал "Пара молодая", Instagram Андрея Шимановского.