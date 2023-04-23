Зовсім не так як у дорослих! Експерт пояснила, як часто треба мити голову дитині
Дорослі часто допускають грубу помилку, коли миють дитині голову із шампунем щотижня, а то й частіше. Від цього застерігають експерти, адже у малюків волосся жирніє не так швидко, як у дорослих. Втім усе залежить від віку дитини.
Про те, як часто потрібно мити голову дітям, розповіла стиліст Альона Ратушна на своїй сторінці Instagram.
Чому не можна часто мити голову дитині
"Дуже багато суперечок про те, як часто потрібно мити дітям голову і як взагалі це правильно робити? Перейду одразу до суті - чим менше дитина, тим рідше миємо їй голову. Мається на увазі, з шампунем", - каже експерт.
Ратушна пояснює, що найважливіший фактор, який впливає на жирність шкіри голови - це гормони. Як вони працюють, так і виділяється шкірний себум (жир) на шкірі голови. Тобто, від роботи гормональної системи залежить те, як швидко жирнітиме шкіра голови.
"У дітей ця активна гормональна робота починається з років 13-16, коли починається період статевого розвитку. Але є випадки, коли це починається раніше, років з 10. Саме в цей період багато мам відзначають, що у дитини починає швидше жирніти шкіра голови і волосся стає сальним. Причому це відбувається і у хлопчиків, і у дівчаток", - каже стиліст.
Експертка пояснює, що поки не розпочався цей період, немає жодного сенсу намилювати голову дитині кожні три дні.
"Більше того, якщо ви занадто часто митимете голову дитині, у якої ще толком і не виділяється цей шкірний жир, ви можете порушити її ліпідний шар шкіри, а це вже зовсім не діло. Може організуватися сильний свербіж, стягнутість шкіри, лущення і навіть випадання волосся", - каже стиліст.
Як часто потрібно мити голову із шампунем
"Багато педіатрів радять мити голову дитині раз на тиждень. І ось із цим я не дуже згодна. Якщо дитина, наприклад, не ходить до басейну, не має якихось тренувань, на яких вона додатково потіє і потрібно обов'язково помити голову, то мити в такому разі їй голову раз на тиждень - це занадто часто. Своїй 7-річній доньці я мию із шампунем раз на місяць-півтора, а влітку - раз на 3 тижні", - наголошує Ратушна.
Також вона радить намилювати волосся шампунем двічі, а тоді наносити кондиціонер, якщо йдеться про дівчаток.
"Одне з головних правил миття голови, як у діток, так і у дорослих - це вчасно очищати шкіру голови від жиру. Тобто мити голову по необхідності. Тільки виділяється у нас цей жир у всіх по-різному і ця необхідність у всіх різна. Тому чим менша дитина, тим рідше їй треба мити голову із шампунем", - каже Ратушна.
Також стиліст наголошує, що ці рекомендації стосуються дітей, які не мають проблем зі шкірою голови. Якщо є якісь порушення, потрібно звертатись до дерматолога.
Раніше ми розповідали про те, чи можна мити волосся дитині шампунем для дорослих.
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