Зовсім не так як у дорослих! Експерт пояснила, як часто треба мити голову дитині

Дорослі часто допускають грубу помилку, коли миють дитині голову із шампунем щотижня, а то й частіше. Від цього застерігають експерти, адже у малюків волосся жирніє не так швидко, як у дорослих. Втім усе залежить від віку дитини.

Чому не можна часто мити голову дитині

"Дуже багато суперечок про те, як часто потрібно мити дітям голову і як взагалі це правильно робити? Перейду одразу до суті - чим менше дитина, тим рідше миємо їй голову. Мається на увазі, з шампунем", - каже експерт.

Ратушна пояснює, що найважливіший фактор, який впливає на жирність шкіри голови - це гормони. Як вони працюють, так і виділяється шкірний себум (жир) на шкірі голови. Тобто, від роботи гормональної системи залежить те, як швидко жирнітиме шкіра голови.

"У дітей ця активна гормональна робота починається з років 13-16, коли починається період статевого розвитку. Але є випадки, коли це починається раніше, років з 10. Саме в цей період багато мам відзначають, що у дитини починає швидше жирніти шкіра голови і волосся стає сальним. Причому це відбувається і у хлопчиків, і у дівчаток", - каже стиліст.

Експертка пояснює, що поки не розпочався цей період, немає жодного сенсу намилювати голову дитині кожні три дні.

"Більше того, якщо ви занадто часто митимете голову дитині, у якої ще толком і не виділяється цей шкірний жир, ви можете порушити її ліпідний шар шкіри, а це вже зовсім не діло. Може організуватися сильний свербіж, стягнутість шкіри, лущення і навіть випадання волосся", - каже стиліст.

Як часто потрібно мити голову із шампунем

"Багато педіатрів радять мити голову дитині раз на тиждень. І ось із цим я не дуже згодна. Якщо дитина, наприклад, не ходить до басейну, не має якихось тренувань, на яких вона додатково потіє і потрібно обов'язково помити голову, то мити в такому разі їй голову раз на тиждень - це занадто часто. Своїй 7-річній доньці я мию із шампунем раз на місяць-півтора, а влітку - раз на 3 тижні", - наголошує Ратушна.

Також вона радить намилювати волосся шампунем двічі, а тоді наносити кондиціонер, якщо йдеться про дівчаток.

"Одне з головних правил миття голови, як у діток, так і у дорослих - це вчасно очищати шкіру голови від жиру. Тобто мити голову по необхідності. Тільки виділяється у нас цей жир у всіх по-різному і ця необхідність у всіх різна. Тому чим менша дитина, тим рідше їй треба мити голову із шампунем", - каже Ратушна.

Також стиліст наголошує, що ці рекомендації стосуються дітей, які не мають проблем зі шкірою голови. Якщо є якісь порушення, потрібно звертатись до дерматолога.