Совершенно не так как у взрослых! Эксперт объяснила, как часто нужно мыть голову ребенку

Взрослые часто допускают грубую ошибку, когда моют ребенку голову с шампунем еженедельно, а то и чаще. От этого предостерегают эксперты, ведь у малышей волосы жирнеют не так быстро, как у взрослых. Впрочем, все зависит от возраста ребенка.

О том, как часто нужно мыть голову детям, рассказала стилист Алена Ратушная на своей странице Instagram .

Почему нельзя часто мыть голову ребенку

"Очень много споров о том, как часто нужно мыть детям голову и как вообще это правильно делать? Перейду сразу к главному - чем меньше ребенок, тем реже моем ему голову. Имеется в виду, с шампунем", - говорит эксперт.

Ратушная объясняет, что важнейший фактор, влияющий на жирность кожи головы - это гормоны. Как они работают, так и выделяется кожный себум (жир) на коже головы. То есть, от работы гормональной системы зависит то, как быстро будет жирнеть кожа головы.

"У детей эта активная гормональная работа начинается с лет 13-16, когда начинается период полового развития. Но есть случаи, когда это начинается раньше, лет с 10. Именно в этот период многие мамы отмечают, что у ребенка начинает быстрее жирнеть кожа головы и волосы становятся сальными. Причем это происходит и у мальчиков, и у девочек", - говорит стилист.

Эксперт объясняет, что пока не начался этот период, нет никакого смысла намыливать голову ребенку каждые три дня.

"Более того, если вы слишком часто моете голову ребенку, у которого еще толком и не выделяется этот кожный жир, вы можете нарушить его липидный слой кожи, а это уже совсем не дело. Может организоваться сильный зуд, стянутость кожи, шелушение и даже выпадение волос", - говорит стилист.

Как часто нужно мыть голову с шампунем

"Многие педиатры советуют мыть голову ребенку раз в неделю. И вот с этим я не очень согласна. Если ребенок, например, не ходит в бассейн, не имеет каких-то тренировок, на которых он дополнительно потеет и нужно обязательно помыть голову, то мыть в таком случае ему голову раз в неделю - это слишком часто. Своей 7-летней дочери я мою с шампунем раз в месяц-полтора, а летом - раз в 3 недели", - отмечает Ратушная.

Также она советует намыливать волосы шампунем дважды, а затем наносить кондиционер, если речь идет о девочках.

"Одно из главных правил мытья головы, как у деток, так и у взрослых - это вовремя очищать кожу головы от жира. То есть мыть голову по необходимости. Только выделяется у нас этот жир у всех по-разному и эта необходимость у всех разная. Чем меньше ребенок, тем реже ему нужно мыть голову с шампунем", - говорит Ратушная.

Также стилист отмечает, что эти рекомендации касаются детей, не имеющих проблем с кожей головы. Если есть какие-либо нарушения, нужно обращаться к дерматологу.