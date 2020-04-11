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Не был в зоне риска: во Львове от коронавируса умер мужчина

STYLERКоронавирус    11.04.2020 - 13:16
Не был в зоне риска: во Львове от коронавируса умер мужчина
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 2,5 тысячи человек

Коронавирус в Украине привел к заражению 2511 человек, из которых скончалось 73 человека. По состоянию на 11 апреля за сутки было выявлено 308 новых случаев. За сутки также было зафиксировано несколько смертей. От COVID-19 во Львове скончался 48-летний мужчина, не входивший в группу риска.

Как сообщается, у 48-летнего мужчины, накануне умер в областной инфекционной больнице, ПЦР-тестирование подтвердило коронавирус. Об этом утром в субботу, 11 апреля, сообщила Львовский горсовет.

Отмечается, что его госпитализировали в больнице с тяжелой формой пневмонии. 48-летний мужчина умер еще 9 апреля, у него подозревали коронавирус. Однако результаты ПЦР-тестирования, подтверждающие заболевания, поступили только вчера.

Ранее сообщалось, что жена этого человека также находится на лечении в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным Минздрава, во Львовской области зафиксировано увеличение количества больных на 21 человека. Среди зараженных в тяжелом состоянии находятся 11 больных. Первые случаи заражения выявлены во Львове 20 марта.

Напомним, что первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области.

Запрет выходить на улицу носит рекомендательный характер, - МВД Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19
Новости Украины Львовская областьпреступленияКоронавирус
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