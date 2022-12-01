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Знову за старе. Світлана Лобода погодилася виступити для росіян за космічні гроші

Світлана Лобода (фото: Facebook)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно співачка Світлана Лобода виразила Україні підтримку та випустила українськомовну пісню "Два незнайомці".

Але, здається, на довго такої позиції не вистачило. Зовсім скоро артистка дасть концерт у Дубай для росіян за чималі гроші.

Яка сума гонорару та які делікатеси в райдері Лободи - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Яка в Лободи позиція щодо війни?

Довгий час зірка не могла визначитися зі своєю позицією щодо війни Росії в Україні. Зрештою видушила із себе слова підтримки та навіть обіцянку фінансово допомогти зруйнованому Ірпеню після відвідин до міста.

Також Лобода неодноразово давала благодійні концерти на підтримку України в різних країнах світу.

Лобода на благодійному концерті (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Але однозначною позиція артистки все ж бути не може. Тому вона погодилася дати концерт для росіян у Дубай.

Telegram-канал SHOT опублікував скриншоти листування замовника та менеджера зірки. У повідомленнях сторони обговорили суму гонорару, яка склала 100 000 євро, та райдер Світлани. Туди обов'язково входять морепродукти, фрукти та дорогий алкоголь.

Скриншоти: t.me/shot_shot

Зверніть увагу на те, що замовник сам запитує, чи відіграє роль того, що він росіянин. На що менеджер сухо відповідає, що цей факт "можна опустити".

Райдер Світлани Лободи (скриншот: t.me/shot_shot)

Раніше ми повідомляли, що Лобода випустила нову пісню українською мовою та нарешті визначилася з позицією.

Читайте також, які відомі українці радіють, що в їхній країні війна.

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Лободаросіяни