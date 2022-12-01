Знову за старе. Світлана Лобода погодилася виступити для росіян за космічні гроші

Нещодавно співачка Світлана Лобода виразила Україні підтримку та випустила українськомовну пісню "Два незнайомці".
Але, здається, на довго такої позиції не вистачило. Зовсім скоро артистка дасть концерт у Дубай для росіян за чималі гроші.
Яка сума гонорару та які делікатеси в райдері Лободи - дивіться нижче в нашому матеріалі.
Довгий час зірка не могла визначитися зі своєю позицією щодо війни Росії в Україні. Зрештою видушила із себе слова підтримки та навіть обіцянку фінансово допомогти зруйнованому Ірпеню після відвідин до міста.
Також Лобода неодноразово давала благодійні концерти на підтримку України в різних країнах світу.
Лобода на благодійному концерті (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Але однозначною позиція артистки все ж бути не може. Тому вона погодилася дати концерт для росіян у Дубай.
Telegram-канал SHOT опублікував скриншоти листування замовника та менеджера зірки. У повідомленнях сторони обговорили суму гонорару, яка склала 100 000 євро, та райдер Світлани. Туди обов'язково входять морепродукти, фрукти та дорогий алкоголь.
Скриншоти: t.me/shot_shot
Зверніть увагу на те, що замовник сам запитує, чи відіграє роль того, що він росіянин. На що менеджер сухо відповідає, що цей факт "можна опустити".
Райдер Світлани Лободи (скриншот: t.me/shot_shot)
Раніше ми повідомляли, що Лобода випустила нову пісню українською мовою та нарешті визначилася з позицією.
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