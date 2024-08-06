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Знижують холестерин та покращують травлення: ось які боби можуть замінити навіть м'яса

Чим корисний та шкідливий нут (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В раціоні кожної людини повинні бути боби, адже вони дуже корисні для організму. Також є один продукт, на який варто звернути особливу увагу, адже він здатний навіть замінити м'ясо. Мова йде про нут.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чим корисний нут

Допомагає травленню

Клітковина є важливою частиною травлення. В нуті є висока доза розчинної клітковини під назвою рафіноза. Це допомагає повільніше перетравлювати їжу, оскільки корисні бактерії розщеплюють рафінозу.

Довго будете ситими

Одна чашка вареного нуту містить 12,5 г клітковини та 14,5 г білка. Це дві поживні речовини, які допомагають швидше відчувати ситість після їжі.

Організму потрібно більше часу, щоб перетравлювати білок, ніж інші поживні речовини, тому ви довше відчуватимете ситість. Білок також може допомогти зменшити гормони голоду, що, своєю чергою, допомагає зменшити апетит. 

Знизить рівень холестерину

Для оптимальної життєвої сили та енергії важливо контролювати рівень холестерину.

Все тому, що високий рівень холестерину може сприяти хворобам серця, ожирінню, інсультам та іншим серйозним захворюванням.

Нут насичений клітковиною, а продукти з високим вмістом клітковини можуть допомогти знизити рівень холестерину та запобігти серцево-судинним захворюванням.

Зміцнює кістки

Нут, як і багато інших бобових, насичений клітковиною, магнієм і кальцієм. Вони створюють багато чудес для тіла, але одним із найважливіших є побудова міцніших і здоровіших кісток.

Ризики для здоров'я

Ви можете переборщити з калоріями та жиром

Оскільки нут корисний, його не варто їсти скільки завгодно. Хоча він є джерелом білка, клітковини та багатьох корисних поживних речовин, у великій кількості він швидко накопичує калорії та жирові компоненти. 

Ризик ботулізму

Попри те, що ризик  зараження ботулізмом через консерви дуже високий. Це серйозне захворювання зустрічається рідко і викликається бактеріями, які порушують нервову систему.

Іноді, коли консерви зберігаються неправильно, ці бактерії можуть розмножуватись, особливо в розчинах з низьким вмістом солі, кисню та цукру, як-от нут.

 

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