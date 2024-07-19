Знижує цукор в крові та захищає від хвороб: який популярний овоч потрібно їсти всім

Основним інгредієнтом багатьох страв є часник. Його також використовують у медичних цілях для лікування різних захворювань. Загалом овоч містить багато користі для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Healthline .

Часник дуже поживний, але містить мало калорій

Один зубчик (приблизно 3 грами) містить 4,5 калорії, 0,2 грама білка і 1 грам вуглеводів.

Часник є хорошим джерелом кількох поживних речовин, зокрема:

марганець

вітамін B6

вітамін С

селен

клітковина

Захист від хвороб

Екстракт часнику (AGE) може зміцнити імунну систему.

Дослідження показало, що люди, які приймали добавки AGE протягом 3 місяців під час сезону застуди та грипу, відчували менш серйозні симптоми.

Сполуки в часнику можуть мати противірусні властивості. Окрім зміцнення імунної системи, це може допомогти запобігти проникненню вірусів у клітини.

Активні сполуки в часнику можуть знизити артеріальний тиск

Аліцин у часнику може обмежувати вироблення ангіотензину II, гормону, який підвищує артеріальний тиск.

Корисний для серцево-судинної системи

Дослідження доводять, що часник сприяє тому, що тромбоцити менше злипаються між собою і, відповідно, менше прилипають до стінок артерій, тобто ця рослина діє як антикоагулянт. Корисний він за підвищеного тиску, знижує ризик утворення тромбів у кровоносних судинах.

Знижує рівень цукру у крові

Часник володіє протидіабетичними властивостями, це пов’язано з його впливом на інсулін.

Сполуки сірки, які містяться у часнику знижують рівень глюкози у крові, посилюючи секрецію інсуліну з підшлункової залози та підвищуючи чутливість клітин до цього гормону.

Часникова олія може допомогти захистити хворих на діабет від кардіоміопатії, яка може бути причиною смерті серед хворих на цукровий діабет.

Здоров'я кишківника

Завдяки своїм антибактеріальним і пребіотичним властивостям часник здатен покращити здоров’я кишківника. Часник містить інулін та фруктоолігосахариди, які сприяють росту корисних біфідобактерій, одночасно перешкоджаючи росту хвороботворних бактерій.

Зміцнює кістки

Часник може мінімізувати втрату кісткової маси шляхом підвищення рівня естрогену.

Особливо ефект проявлявся у жінок старшого віку під час вживання добової дози сухого екстракту часнику, тобто близько 2 г кілька разів на тиждень.

Кому не можна їсти часник

Попри користь часник не можна їсти усім. Варто бути обережними: