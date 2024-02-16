Знижує ризик діабету і хвороб серця. Лікарі назвали фрукт, який дуже корисний для здоров'я

Екзотичний фрукт пітахаю називають "суперпродуктом". Також він ще відомий як "фрукт дракона". Його плоди містять багато поживних речовин, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Дослідження показують, що вживання цього екзотичного фрукта потенційно може знизити ризик серцево-судинних захворювань, діабету та раку.

Про усі переваги від споживання цього фрукта розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Forbes.

У чому користь "фрукта дракона"

Пітахаю вирощують у Мексиці, Центральній та Південній Америці, Філіппінах, Ізраїлі, В'єтнамі та інших країнах Азії. Цей плід має яскраво-червону, рожеву або жовту шкірку з зеленими соковитими лусочками.

Залежно від сорту м’якоть фрукта може бути білою або рожевою, містити крихітні їстівні чорні насіння. Пітахая має хрустку текстуру та солодкий смак, схожий на грушу чи ківі. Цей фрукт зазвичай додають до коктейлів або фруктових салатів.

"Драконовий плід має високий вміст вітаміну С та інших антиоксидантів, які можуть знизити ризик захворювань і зниження імунної функції, а також допомогти допомогти покращити здоров’я", - каже дієтолог Кім Шапіра.

Вона називає основні переваги для здоров'я від споживання пітахаї.

Знижує ризик багатьох захворювань та зміцнює імунітет

"Фрукт дракона" містить антиоксидантні вітаміни С і А, а також калій. Ці сполуки можуть допомогти запобігти захворюванням, пов’язаним із запальними та окисними процесами, зокрема:

цукровий діабет

серцево-судинні захворювання

рак

дисліпідемія (високий рівень холестерину)

метаболічний синдром (поєднання станів, які підвищують ризик діабету, інсульту та серцевих захворювань)

Пітахая дуже корисна для здоров'я (фото: Freepik)

Сприяє травленню

Пітахая є "пребіотиком", який підтримує здоров’я травлення, заявляє дієтолог Мелані Маркус.

"Олігосахариди (вуглеводні ланцюжки, що містять від трьох до 10 одиниць цукру) у плодах дракона не перетравлюються в шлунку, а натомість служать паливом для здорових кишкових бактерій. Сприяючи росту лактобацил і біфідобактерій, двох важливих штамів кишкових бактерій, пітахая може допомогти підтримувати здорову травну систему та зміцнити імунітет", - говорить Маркус.

Забезпечує високий вміст клітковини

60 грамів драконячого фрукта містить понад 3 грами клітковини. Рекомендоване щоденне споживання харчових волокон становить 28 грамів на добу, виходячи з 2000-калорійної дієти. Таким чином, споживання цього фрукта здатне частково покрити потреби організму у клітковині.

Підвищує гідратацію

"Фрукт дракона" є джерелом гідратації, що допомагає при травленні та закрепах. Втім, цей плід містить багато фруктового цукру, що може призвести до газів, здуття живота та діареї. Тому Шапіра рекомендує перевірити реакцію свого організму на цей фрукт - спершу з’їсти половину плоду, почекати щонайменше 15 хвилин, перш ніж з’їсти решту.

Зазначимо також, що цей екзотичний фрукт є доволі дорогим в Україні. Ціна на нього стартує від 250 грн за штуку.