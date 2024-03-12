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Знижує артеріальний тиск та холестерин: ось який вітамін важливий для серця

Вівторок 12 березня 2024 10:18
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Знижує артеріальний тиск та холестерин: ось який вітамін важливий для серця Який вітамін важливий для здоров'я серця (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Іванюк

Для правильної роботи серцево-судинної системи організм потребує вітамінів. Особливо важливим є коензим Q10.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Що таке коензим Q10

CoQ10 - природна сполука, антиоксидант, який входить до складу кожної клітини нашого організму. Виконує роль у виробленні та регуляції клітинної енергії.

Основна дія коензиму:

  • знижує артеріальний тиск
  • додає енергію
  • допомагає підтримувати вагу в нормі
  • сприяє здоров’ю серця
  • покращує адаптацію та підвищує витривалість фізичних навантажень

Окрім цього препарат має протизапальні властивості. Він допомагає зміцнити імунітет і захистити організм від різних захворювань.

CoQ10 також може знизити рівень холестерину в крові і запобігти окислювальному стресу, пов’язаному з серцево-судинними захворюваннями.

В добавках зустрічаються 2 форми коензиму: убіхінон та убіхінол.

Основна відмінність між ними в тому, що форма убіхінон є більш біодоступною.

Також важливо пам’ятати, що коензим Q10 не є заміною ліків і не повинен використовуватися для самолікування. Він може стати корисним доповненням до здорового способу життя, збалансованого харчування, регулярних фізичних навантажень.

Які мінерали допоможуть серцю

Магній - один з найважливіших мінералів для серця. Підтримує нормальний артеріальний тиск та запобігає утворенню тромбів.

Калій - бере участь у процесі скорочення серцевого мʼяза. Тому важливий для профілактики аритмії, високого тиску, а також інсульту, серцевої недостатності.

Кальцій - також бере участь у процесі скорочення серцевого мʼяза, необхідний для формування кров'яних тілець. Але при надлишку може відкладатись у вигляді солей кальцію в суглобах, що призведе до обмеження їх рухливості й повної іммобілізації; ниркової, дихальної, серцевої недостатності.

Вживати вітаміни без призначення лікаря - небезпечно. Яких саме вітамінів потребує ваш організм, може визначити тільки лікар.

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