Знімався з Боярським та Паніним: де зараз актор Олексій Горбунов і чим займається

Стати актором з першого разу не вдалося

Олексій Горбунов народився у Києві 1961 року. Його батько – з глибинки у Сибіру, а мама – з Луганської області. Своє дитинство актор провів на Русанівці. Після школи він не зміг вступити до Київського театрального інституту ім. Карпенка-Карого, бо не був комсомольцем.

У 1978-1979 роках Горбунов працював у Київському театрі російської драми імені Лесі Українки монтувальником, підсобним робітником у костюмерному цеху. Саме там він завдяки Аді Роговцевій познайомився з Костянтином Степанковим, чоловіком актриси, актором та педагогом. І одержав свій другий шанс.

1984 року Горбунов закінчив Київський театральний інститут (курс Костянтина Степанкова) і знявся в першому фільмі - "Вантаж без маркування". З 1985 по 1987 рік відслужив у радянській армії.

Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

Понад 10 років він пропрацював актором у театрі-студії кіноактора на кіностудії імені О. Довженка. У 1990-х через кризу йому навіть доводилося заробляти приватним візництвом – ролей було небагато, кіно знімали мало.

Криза посадила за кермо таксі, а потім погнала до Москви

А потім Горбунова запросили на роль блазня Шіко у російському телесеріалі "Графіня де Монсоро". Так актор у 1997 році потрапив до Москви.

Далі він знявся у "Слідстві", "Країні глухих", "Дні народження Буржуя", "Марші Турецького", "Каменській", "Слідах перевертня", "Лініях долі", "Полюванні на піранью" та багатьох інших російських фільмах та серіалах. . Паралельно Горбунов працював в українських театрах та знімався в українських проєктах.

У 2005 році він знявся у Микити Міхалкова в "Статському раднику", а потім у рімейку "Дванадцять розгніваних чоловіків". За цей фільм Горбунов навіть отримав "Золотого орла" та віддав його доньці.

У 2013-2014 році актор отримав роль професора Моріарті в "Шерлоку Холмсі" та майора Кротова в "Хайтармі".

Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

Після 2014 року до Росії ні ногою

Після Євромайдану Олексій Горбунов почав згортати всю свою роботу у Росії та відмовлятися від нових проєктів. Як він заявив прямо - він не розглядатиме можливість роботи у РФ до закінчення війни.

Його колегами та партнерами на майданчику були Олег Меньшиков, Армен Джигарханян, Марина Могилевська, Ігор Петренко, Андрій Панін, Михайло Боярський.

Відомо, що він повернувся до України та оселився на Одещині. І знову почав зніматися в українських проєктах – серіал "Гвардія", фільм "Дике поле". А ще веде передачу на одеській радіостанції.

Актора помітили й західні продюсери - у 2019 році на екрани вийшов французький телесеріал "Бюро легенд", де Горбунов зіграв полковника Карпова. А 2021 року вийшов на екрани бойовик із Жаном-Клодом Ван Даммом, де він зіграв невелику роль. Наразі триває робота над фільмом "Ловець снів".

Горбунів з донькою (Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official)

У 1991 році Горбунов отримав звання заслуженого артиста УРСР, а 2016 року - звання народного артиста України.

В одному з інтерв'ю 2016 року Олексій Горбунов зізнався, що у нього серце кров'ю обливається через події в Україні. Він розповів, що продовжує підтримувати стосунки з Михайлом Єфремовим, Сергієм Гармашем, Сергієм Шнуровим та деякими пітерськими акторами.

Колектив "Сум пілота" (Фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official)

На хейтерів уваги не звертає

Після 24 лютого 2022 року актор розірвав відносини з Росією та більшістю колег - "і мови не може бути про співпрацю".

Наразі він продовжує виступати зі своїм музичним гуртом "Сум пілота" - щоб підтримати бойовий дух українських захисників.

На своїй сторінці в Instagram Горбунов публікує відео з Києва, яке регулярно обстрілюється з боку Росії. Екс-шанувальники артиста в коментарях пишуть йому чимало гидот, але він не звертає на хейтерів уваги.

Відомо, що Горбунов має дві дочки - Анастасію від першого шлюбу з художницею Світланою Лопуховою та Софією, від шлюбу з Іриною Ковальовою. За деякими даними, обидві дівчинки зараз перебувають за кордоном.