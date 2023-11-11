UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знайти пташку за 7 секунд зможуть лише найуважніші! Спробуйте самі й запропонуйте дітям

Оптична ілюзія "прокачає" ваш мозок (фото: Рixabay)
Автор: Ірина Костенко

Головоломки й оптичні ілюзії розвивають увагу, тренують спостережливість і стимулюють мозок.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує всім охочим витратити кілька хвилин і знайти на зображенні "приховану" пташку.

При підготовці матеріалу було використано джерела: Jagranjosh, Bright Side, Wikipedia.

Знайдіть на зображенні пташку

Пропонуємо вашій увазі картинку, на якій "причаїлась" невеличка пташка.

Для розв'язання цієї оптичної ілюзії підготуйте таймер або секундомір - знайти пташку потрібно всього лише за 7 секунд.

Готові?

Засікаємо 7 секунд і... Поїхали!

Придивіться уважно (фото: Bright Side)

Ну що, сподіваємось, вам вдалось впоратись із завданням?

Якщо ні - не сумуйте. Можливо, варто просто спробувати ще раз.

Засікаємо час і... Починаймо.

Якщо ви знайшли пташку - це чудово. Якщо ж ні, дамо невеличку підказку: звернути особливу увагу варто на ліву частину зображення.

Сконцентруйтесь і спробуйте ще раз. Успіхів!

Навіщо розв'язувати оптичні ілюзії

Оптичні ілюзії не лише цікаві, але й корисні. Їх розв'язання є дієвим "інструментом" для розвитку й підтримки різних аспектів когнітивних та психологічних функцій.

Серед іншого, оптичні ілюзії:

  • стимулюють мозкову діяльність
  • розвивають мислення й логіку
  • тренують зір і сприйняття
  • покращують увагу та концентрацію
  • дозволяють відволіктися й відпочити від стресу

Де насправді ховалась пташка

Скажімо чесно, знайти пташку серед зеленого каміння й моху було непросто.

Сподіваємось, ви впорались із завданням на відмінно.

Якщо ж раптом підступна пташка так і не була знайдена, подивіться нижче. Там є відповідь до цієї оптичної ілюзії.

Ось де вона ховалась (фото: Bright Side)

Пропонуємо вам також знайти приховане число за 17 секунд.

Крім того, спробуйте розв'язати оптичну ілюзію про тварин для найуважніших.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітиПташкаігри