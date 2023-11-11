Знайти пташку за 7 секунд зможуть лише найуважніші! Спробуйте самі й запропонуйте дітям

Головоломки й оптичні ілюзії розвивають увагу, тренують спостережливість і стимулюють мозок.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує всім охочим витратити кілька хвилин і знайти на зображенні "приховану" пташку.
При підготовці матеріалу було використано джерела: Jagranjosh, Bright Side, Wikipedia.
Пропонуємо вашій увазі картинку, на якій "причаїлась" невеличка пташка.
Для розв'язання цієї оптичної ілюзії підготуйте таймер або секундомір - знайти пташку потрібно всього лише за 7 секунд.
Готові?
Засікаємо 7 секунд і... Поїхали!
Придивіться уважно (фото: Bright Side)
Ну що, сподіваємось, вам вдалось впоратись із завданням?
Якщо ні - не сумуйте. Можливо, варто просто спробувати ще раз.
Засікаємо час і... Починаймо.
Якщо ви знайшли пташку - це чудово. Якщо ж ні, дамо невеличку підказку: звернути особливу увагу варто на ліву частину зображення.
Сконцентруйтесь і спробуйте ще раз. Успіхів!
Оптичні ілюзії не лише цікаві, але й корисні. Їх розв'язання є дієвим "інструментом" для розвитку й підтримки різних аспектів когнітивних та психологічних функцій.
Серед іншого, оптичні ілюзії:
Скажімо чесно, знайти пташку серед зеленого каміння й моху було непросто.
Сподіваємось, ви впорались із завданням на відмінно.
Якщо ж раптом підступна пташка так і не була знайдена, подивіться нижче. Там є відповідь до цієї оптичної ілюзії.
Ось де вона ховалась (фото: Bright Side)
Пропонуємо вам також знайти приховане число за 17 секунд.
Крім того, спробуйте розв'язати оптичну ілюзію про тварин для найуважніших.