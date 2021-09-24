Знаменитый украинский боксер признался, бил ли свою бывшую жену: "немного Марине отошло"

Знаменитый боксер признался, что ненавидит эту тему, поэтому пришел в студию, чтобы расставить все точки над "і" в слухах о том, якобы он бил свою жену Марину Боржемскую и изменял ей.

"Я толкнул ее, ок? Я случайно ее ударил, когда дрался. И от одного из ударов попало человеку и немного Марине отошло... Тогда я защищал ее, хотя мы еще не встречались..." - отметил Узелков.

Реагируя на слова спортсмена психиатр Спартак Суббота подчеркнул, что боксер действительно не оказывал никакого физического насилия над женой.

"Поскольку, зная его карьеру, последствия этого невозможно было бы скрыть от людей", - добавил эксперт.

В свою очередь Узелков заявил, что он мастер спорта международного класса по боксу, у него - три пояса, и если бы он действительно ударил Марину, то "мы бы ее не нашли!"

"Он ведет себя так, как человек, которому нечего скрывать! Я верю, что он не бил ее как боксер", - высказалась на это практический психолог Леся Матвеева.

Также Узелков опроверг слухи, что изменял жене, когда они были в браке.

"Мне все давала Марина... Я мог себе позволить, но не делал этого, потому что уважал бывшую жену", - рассказал спортсмен.

Однако такие слова вызвали у экспертов шоу недоверие.

"Я считаю, что он сказал неправду. В своем сознании он изменял, но это вовсе не говорит о том, что делал он это в сексуальном контексте", - говорит психиатр Суббота.

Узелков посетовал, что после развода они с Боржемской практически не общаются, ведь расстались далеко не в дружественных отношениях.

"Я вижу детей только по праздникам... Мой сын не знает, что я боксер, я чемпион... Марине выгодно выставлять меня в не самом лучшем свете. Она пиарится на этом", - убежден известный спортсмен.

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