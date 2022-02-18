Знаменитый актер Борис Невзоров умер от коронавируса: вспоминаем лучшие роли (фото)

Известный актер и кинорежиссер Борис Невзоров умер от осложнений в результате COVID-19 в Москве (РФ). Звезда советских фильмов ровно месяц назад встретил свой 72-й день рождения.

О смерти народного артиста РФ 18 февраля сообщили его коллеги по Малому театру, передают росСМИ.

В последние свои дни Борис Георгиевич был в больнице. У актера ранее медики подтвердили коронавирусную болезнь. Недуг дал осложнения, с которыми организм уже не мог справиться.

Борис Невзоров впервые снялся в кино в 1975 году (фильм "Дорога"), а последняя картина с его участием вышла в 2021-м (фильм "Близнец"). Всего же на счету актера более 100 ролей в кино и сериалах.

Борис Невзоров (фото: wikipedia.org)

Среди самых известных сериалов можно назвать "Марш Турецкого", "Каменская", "Россия молодая". Среди многих советских, российских, украинских и белорусских фильмов зрители также могут хорошо помнить Невзорова по ролям в таких картинах, как "Найти и обезвредить" (1982 год), "Говорит Москва" (1985 год), "Русь изначальная" (1985 год), "Капабланка" (1986 год), "Сталинград" (1989 год), "Майор" (2013 год).

Борис Невзоров в роли Всеслава в фильме "Русь изначальная" (фото: кадр из ленты)

Борис Невзоров в роли Василия Блюхера в фильме "Маршал революции" (фото: кадр из ленты)

Борис Невзоров в роли начальника УВД в фильме "Майор" (фото: кадр из ленты)

Борис Невзоров в роли следователя прокуратуры Ольшанского в сериале "Каменская" (фото: кадр из ленты)

Родился Невзоров в 1950 году в Краснодарском крае, детство и юность прошли в Астрахани, где он стал играть на сцене местного театра юного зрителя.

Борис Невзоров в молодости (фото: biographe.ru)

Затем учился в Высшем театральном училище имени Щепкина, в Школе-студии МХАТ, работал в труппе Московского Нового драматического театра, был актером Театра имени Моссовета, Московского Нового Драматического театра, ЦКДЮФ имени Горького, Московском драматическом театре имени Станиславского. С 2005 года и до конца жизни был актером Малого театра.

Борис Невзоров в театре (фото: biographe.ru)

Борис Невзоров трижды был женат, но в последние годы жизни жил в гражданском браке с четвертой возлюбленной, которая моложе актера на 25 лет. В декабре 2020 года у пары родилась дочь. Также у него от прежних браков еще двое детей.

Борис Невзоров (фото: kinoteatr.ru)