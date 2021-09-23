Знаменитая дирижер Оксана Лынив назвала ключ к успеху и объяснила, почему в 43 года создала семью

Знаменитая украинская дирижер Оксана Лынив завоевала признание во всем мире, и стала первой женщиной, которая имела честь открывать Байройтский фестиваль классической музыки за все 145 лет его существования. Львовянка также работала со многими известными мировыми оркестрами и оперными театрами в Украине, Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Японии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии и Румынии.

43-летняя дирижер раскрыла секрет успеха, рассказала о личной жизни, высказалась о самом сложном вызове, и объяснила в программе " ЖВЛ ", почему только недавно решила создать семью.

Свой путь на музыкальный Олимп Лынив начала после того, как будучи студенткой Львовской консерватории приняла участие в первом конкурсе дирижеров им. Густава Малера в Бамбергской филармонии в Германии, где заняла 3-е место. После этого она стала ассистентом дирижера Джонатана Нота при этой филармонии.

Затем пани Оксана училась в аспирантуре в Дрездене, работала в симфонических оркестрах в разных странах Европы, в том числе и Львовской и Одесской операх. В 2018 году была назначена на должность главного дирижера Оперы Граца и филармонического оркестра этого же города в Австрии.

Своим самым серьезным вызовом Лынив называет участие в Байройтском фестивале классической музыки - самом престижном оперном фестивале мира - который она открывала в июле 2021 года.

"Это реально был самый тяжелый экзамен в моей жизни. Самое страшное это то, что вся жизнь будет делиться на все, что было "до", и что будет "после". Или будет фиаско, или будет триумф", - так высказалась дирижер о Байройтском фестивале.

Также она призналась, что никогда не забудет реакции зрителей, которые 12 минут купали ее в овациях после окончания спектакля.

"Просто начинаются истерические крики "Браво!", и все в зале начинают топать ногами по полу, и у нас было такое впечатление в оркестровой яме, что началось какое-то землетрясение", - говорит Лынив.

Там же в опере была и канцлер Германии Ангела Меркель, которая лично поздравляла дирижера, и приглашала на еще одну аудиенцию для беседы.

Ангела Меркель и Оксана Лынив (фото: скриншот)

"Сугубо приватно, ее муж, ее родная сестра задавали самые обычные вопросы и об учебе, и приехали ли мои родители, и сколько лет я уже живу в Германии", - рассказала об общении пани Оксана.

Известность имеет свою цену, и долгое время Лынив из-за насыщенного графика и постоянных переездов просто не удавалось заняться личной жизнью, ведь найти человека, который бы нормально относился к частым разъездам любимой - оказалось непросто.

"Аэропорт - отель - центр - такси - репетиция - концерт... и уже в определенный момент ты уже не принадлежишь себе, ты просто имеешь обязанности",- говорит знаменитая дирижер.

Оксана Лынив (фото: facebook.com)

Воспоминания о родных Бродах под Львовом и близких внутренне очень помогали ей в такие минуты.

"Это такие корни и такая привязанность к простым людям, к простой жизни. Детство, когда я пасла коз, или ходила по грибы", - улыбается Лынив.

Она добавила, что даже будучи в разных странах, на праздники сама по традиции обязательно готовит кутью или печет паски.

Со своим избранников, с которым решила связать жизнь и построить семью, пани Оксана познакомилась в 2019-м после концерта. Ее будущий жених скрипач дюссельдорфского оркестра одессит Андрей Мурза сам подошел к ней выказать уважение и симпатию, и через некоторое время Лынив первая написала музыканту, договорившись об обеде в кафе.

Дирижер признается, что первое свидание оставило у нее не самые лучшие впечатления, но тут вскоре Андрей уже сам ей позвонил и предложил выбраться на кофе.

"Говорит: "Вот что-то ты так быстро пронеслась в Дюссельдорфе и сразу исчезла?" Я отвечаю: "Ну так хорошо, приезжай в Вену, я уже там, пойдем на кофе". Он в ответ: "Нут так не говори, потому что я уже завтра там буду", - рассмеялась Лынив.

Оксана Лынив и ее избранник Андрей Мурза (фото: скриншот)

Вот так походы на кофе привели к созданию семьи, и в начале 2021 года пара объявила о том, что поженилась.

"Ключ к успеху был в том, что я рисковала. Потому что если вы не будете идти на риск - вы не станете явлением", - отметила Лынив.

Видео: Оксана Лынив рассказала о профессиональной и личной жизни