Не знали даже имени: всплыла интересная деталь о Зеленском

Влад Яма рассказал, что он думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Строгий судья Танцев со звездами 2019 сообщил об этом в шоу "Зе Интервьюер". Он ответил на вопрос ведущего, есть ли у него в мобильном телефоне номер Владимира Зеленского.

"Нет. И у меня его никогда не было", - откровенно признался Яма.

По словам Ямы, номера президента у него и ранее не было.

"Он приходит на генеральный прогон и игру, собственно", - ответил Влад.

Также судья "Танцев" рассказал, что на самом деле думает о Зеленском.

"Я думаю, надежда есть. Я его еще знал, когда он танцевал самбу", - сказал Яма.

Хорегораф вспомнил, как в 2006 году называли Владимира Зеленского. По словам танцора, тогда еще никто не называл комика Владимиром Зеленским.

"В 2006 году, когда еще только начинались "Танцы со звездами", Владимир Александрович заходил в проект под именем "вон тот маленький квнщик" либо "парень из квартала", не знали даже имени", - разоткровенничался Влад.

Видео: Влад Яма о Зеленском (YouTube/Зе Интервьюер)