Знаки Зодіаку, які не вміють відстоювати власні кордони

Близнюки

Вам здається, що власний простір може перетворити вас на егоїста, який не хоче нікому допомагати. Проте насправді це гарантує вам уникнення певного виду виснаження та дозволить перевести дух.

Кордони - це не колючий дріт, який заважає всім. Це розмежування між різними гранями вашого насиченого життя.

Скорпіон

Вам не потрібно вибачатися чи соромитися власних кордонів, адже тільки у такому разі ви зможете побудувати щасливі й здорові стосунки - як із собою, так і з іншими.

Ваша складність у тому, що ви не вірите, що вам справді це потрібно. Вам складно попросити про те, на що ви заслуговуєте, і сформулювати свої бажання. Дозвольте людям реагувати так, як вони того хочуть, та не бійтеся бачити їхнє справжнє обличчя.

Козоріг

Вам важко усвідомлювати власну цінність, бачити ваші унікальні таланти й якості, які дозволяють бути найкращим серед найкращих. Ви настільки зосереджені на справі, що не завжди знаходите час для особистих можливостей.

Збавте трошки темп та знайдіть час, аби приділити себе чомусь приємному, а не лише корисному. Послухайте гарну музику, відкрийте штори та насолоджуйтеся погодою за вікном. У вас є все, аби поєднувати приємне й корисне одночасно.

Рак

Вам слід провести межу між тим, де закінчуються проблеми інших людей і починаються ваші потреби. Вам не треба відповідати на всі повідомлення одразу, і також вам не слід робити те, чого ви робити не хочете.

Ви можете й далі продовжувати читати улюблену книгу чи готувати обід, тож припиніть поводитися так, ніби це ваш постійний обов'язок - залишатися доступним для інших 24/7.