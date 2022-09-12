Эти знаки Зодиака ждет период потрясений: кому выпадет нелегкая судьба

Гороскоп на осень 2022 расскажет при знаки Зодиака, которых ждет период испытаний и потрясений в этот период.

Скорпион

Для представителей знака Скорпион осень не оправдает ожиданий и надежд. Будущие события заставят их принять новые, несвойственные для них изменения.

Это также повлияет на их личные отношения. Чувства Скорпионов будут подвергнуты испытаниям, и нужно будет быстро принять меры, чтобы восстановить связи с партнером. Между ними и их партнером установится расстояние.

Как в любви, так и на работе, Скорпионам придется столкнуться со значительными изменениями, которые внесут путаницу в их жизнь. Астрологи говорят, что этот период будет для представителей знака далеко не веселым.

Стрелец

Если летний сезон способствовал успеху Стрельцов, то в последующие месяцы он может быть другим, особенно до 22 октября.

Необходимо обратить особое внимание на отношения с любимым человеком, чтобы избежать любых недоразумений или конфликтов, которые могут привести к ухудшению отношений.

С другой стороны, одиноким Стрельцам повезет в любовном плане при условии, что они согласятся потерять независимость.