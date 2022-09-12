Ці знаки Зодіаку чекає період потрясінь: кому випаде нелегка доля

Гороскоп на осінь 2022 розповість при знаки Зодіаку, на які чекає період випробувань і потрясінь у цей період.

Скорпіон

Для представників знака Скорпіон осінь не виправдає очікувань і надій. Майбутні події змусять їх прийняти нові, невластиві для них зміни.

Це також вплине на їхні особисті стосунки. Почуття Скорпіонів будуть піддані випробуванням, і потрібно буде швидко вжити заходів, щоб відновити зв’язки з партнером. Між ними та їхнім партнером встановиться відстань.

Як у коханні, так і на роботі, Скорпіонам доведеться зіткнутися зі значними змінами, які внесуть плутанину в їхнє життя. Астрологи кажуть, що цей період буде для представників знаку далеко не веселим.

Стрілець

Якщо літній сезон сприяв успіху Стрільців, то в наступні місяці він може бути іншим, особливо до 22 жовтня.

Необхідно звернути особливу увагу на стосунки з коханою людиною, щоб уникнути будь-яких непорозумінь або конфліктів, які можуть призвести до погіршення стосунків.

З іншого боку, самотнім Стрільцям пощастить в любовному плані за умови, що вони погодяться втратити незалежність.