На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: кому повезет уже сегодня-завтра!
Гороскоп 2022 на последнюю неделю июля расскажет, кто из знаков Зодиака сможет получить внезапную прибыль уже сегодня-завтра.
Прогнозом со Styler поделиться знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Рак
Откроется новый канал дохода, который будет связан либо с интернет-деятельностью, либо с участием в новом проекте.
Ракам придется вступить в конфронтацию с начальством или с родителями. Но вы сумеете убедить их в своей правоте.
Коллаж РБК-Украина: Раки могут открыть новый канал прибыли
Стрелец
На этой неделе поступит денежная помощь от родственников. У Стрельцов будут меняться планы относительно поездок или будут задержки в оформлении документов.
Но не ввязывайтесь ни в какие авантюры с денежными операциями. Риск все потерять 100%. Юридические вопросы будут решаться очень благоприятно на этой неделе.
Коллаж РБК-Украина: Стрельцам подбросят деньги родственники
Козерог
Козерогам, которые в поиске работы, на этой неделе улыбнется удача. Работающих Козерогов ждет денежное вознаграждение за отличную работу.
На этой неделе стоит быть предельно внимательными в дороге. Проверяйте перед каждой поездкой ваш автомобиль. Так же будьте осторожны на воде и с водой.
Коллаж РБК-Украина: Козероги заработают авторитет и деньги
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Также астролог поделилась полным прогнозом до конца месяца для каждого знака Зодиака.
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