ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: кому повезет уже сегодня-завтра!

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 06:30
На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: кому повезет уже сегодня-завтра! Фото: Финансовый гороскоп на июль 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2022 на последнюю неделю июля расскажет, кто из знаков Зодиака сможет получить внезапную прибыль уже сегодня-завтра.

Прогнозом со Styler поделиться знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

Откроется новый канал дохода, который будет связан либо с интернет-деятельностью, либо с участием в новом проекте.

Ракам придется вступить в конфронтацию с начальством или с родителями. Но вы сумеете убедить их в своей правоте.

На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: кому повезет уже сегодня-завтра!

Коллаж РБК-Украина: Раки могут открыть новый канал прибыли

Стрелец

На этой неделе поступит денежная помощь от родственников. У Стрельцов будут меняться планы относительно поездок или будут задержки в оформлении документов.

Но не ввязывайтесь ни в какие авантюры с денежными операциями. Риск все потерять 100%. Юридические вопросы будут решаться очень благоприятно на этой неделе.

На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: кому повезет уже сегодня-завтра!

Коллаж РБК-Украина: Стрельцам подбросят деньги родственники

Козерог

Козерогам, которые в поиске работы, на этой неделе улыбнется удача. Работающих Козерогов ждет денежное вознаграждение за отличную работу.

На этой неделе стоит быть предельно внимательными в дороге. Проверяйте перед каждой поездкой ваш автомобиль. Так же будьте осторожны на воде и с водой.

На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: кому повезет уже сегодня-завтра!

Коллаж РБК-Украина: Козероги заработают авторитет и деньги

Ранее мы писали, какое вы животное по дате рождения, и как это влияет на ваш характер.

Также астролог поделилась полным прогнозом до конца месяца для каждого знака Зодиака.

Кроме того, читайте наш цветочный гороскоп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь