На эти знаки Зодиака внезапно свалятся деньги: кому повезет уже сегодня-завтра!

Гороскоп 2022 на последнюю неделю июля расскажет, кто из знаков Зодиака сможет получить внезапную прибыль уже сегодня-завтра.

Прогнозом со Styler поделиться знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Рак

Откроется новый канал дохода, который будет связан либо с интернет-деятельностью, либо с участием в новом проекте.

Ракам придется вступить в конфронтацию с начальством или с родителями. Но вы сумеете убедить их в своей правоте.

Коллаж РБК-Украина: Раки могут открыть новый канал прибыли

Стрелец

На этой неделе поступит денежная помощь от родственников. У Стрельцов будут меняться планы относительно поездок или будут задержки в оформлении документов.

Но не ввязывайтесь ни в какие авантюры с денежными операциями. Риск все потерять 100%. Юридические вопросы будут решаться очень благоприятно на этой неделе.

Коллаж РБК-Украина: Стрельцам подбросят деньги родственники

Козерог

Козерогам, которые в поиске работы, на этой неделе улыбнется удача. Работающих Козерогов ждет денежное вознаграждение за отличную работу.

На этой неделе стоит быть предельно внимательными в дороге. Проверяйте перед каждой поездкой ваш автомобиль. Так же будьте осторожны на воде и с водой.

Коллаж РБК-Украина: Козероги заработают авторитет и деньги