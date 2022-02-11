Эти знаки Зодиака могут становиться настоящими энергетическими вампирами

Гороскоп говорит, что некоторые знаки Зодиака способны питаться энергией окружающих, становясь настоящими энергетическими вампирами. Астрологи говорят, что наиболее присущи такие черты целым пяти представителям зодиакального круга.
Какие знаки Зодиака лучше не провоцировать на плохое настроение, пишет Cluber.
Овны могут превращаться в эмоциональных вампиров, когда начинают сгонять свои эмоции и гнев на родных и друзьях. Дело в том, что они часто работают и живут на пределе своих возможностей, что выливается в подобные срывы. Овнам свойственно прямо показывать свои эмоции и злость, которые запросто могут ранить окружающих.
Астрологи говорят, что превратить Тельца в энергетического вампира можно с высокой долей вероятности. Эти люди часто ждут признания от тех, кто с ними рядом, а еще они склонны взрываться эмоциями, если что-то идет не по их плану. По этим причинам окружающие могут чувствовать упадок сил, так как Тельцы склонны обвинять всех вокруг в том, что они посеяли хаос в их жизни.
Раки тоже часто демонстрируют признаки энергетического вампиризма. Представители этого знака ставят свое счастье в зависимость от других людей, что влечет за собой неприятные последствия. Астрологи советуют Ракам больше полагаться на себя и перестать разрывать все свои связи с внешним миром.
Девы еще те энергетические вампиры, ведь они часто открыто говорят обо всем, что захотят, даже если понимают, к каким последствиям могут привести их слова или действия. К тому же Девам присуще унижать других людей, чтобы прикрыть свои промахи, даже если они знают, что могут обидеть. Но таким образом представители знака повышают свою самооценку.
Стрельцам присуще погружаться в чужие эмоции, но в один момент все может прекратиться. Если вы в отношениях с представителем знака Зодиака, вам могут не назвать ни одной причины, за что вас можно было бы оставить, но вы все равно в итоге остаетесь одни. Такое подвешенное состояние выматывает тех, кто рядом со Стрельцами.
Ранее мы писали про отрицательные черты каждого знака Зодиака, которые мешают им обрести любовь.
Также Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака в 2022 году ждут повороты судьбы.