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Знаки Зодиака, которых прямо сейчас могут постигнуть неудачи: берегитесь!

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 06:30
Знаки Зодиака, которых прямо сейчас могут постигнуть неудачи: берегитесь! Коллаж РБК-Украина: каким знакам Зодиака не повезет
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю, с 25 по 31 июля 2022, расскажет о трех знаках Зодиака, которым может сильно не повезти в разных жизненных сферах из-за неудач, что их постигнут.

Прогнозом со Styler поделиться знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

У Тельцов будет много поездок и общения. Придется решать вопросы бизнеса, прилагать много усилий.

Будьте осторожны и перед поездкой обязательно проверяйте машину. Документы и всю поступившую информацию тщательно проверяйте - возможна подделка.

Близнецы

Близнецам в случае ухудшения самочувствия стоит немедленно обратить внимание на здоровье. Чем раньше начнете лечение, тем быстрее оно закончится успешно.

Так же не поддавайтесь на авантюры и не вкладывайте в сомнительные операции деньги.

Дева

Девам следует не ввязываться в авантюрные идеи. Это может грозить в дальнейшем судебными разбирательствами. Также не планируйте никаких поездок вдали от дома.

Не начинайте на этой неделе оформление документов для выезда заграницу. Возникнут непредвиденные ситуации, которые в дальнейшем могут сделать это невозможным.

Ранее мы писали, какое вы животное по дате рождения, и как это влияет на ваш характер и вашу судьбу.

Также читайте полный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака от астролога.

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