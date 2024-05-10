Зміцнюють серце та омолоджують шкіру: які продукти мають бути у тарілці кожного

Жири - це важливий елемент, з яким люди набирають вагу або втрачають здоров'я без них. Золотою серединою у цьому питанні є вживання правильних жирів, у пропорціях та у правильній кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку експерта з харчування Наталії Матішинець.

Які продукти їсти

Правильні жири, так само необхідні нашому організму, як і інші мікроелементи.

Перш за все, вони підтримують здоров’я серця та мозку, покращують абсорбцію важливих вітамінів та антиоксидантів, і навіть сприяють зниженню ризику виникнення деяких захворювань.

Які продукти потрібно їсти:

горіхи

авокадо

насіння

риба

морепродукти

оливки та оливкова олія

водорості

Експерт радить не забувати раціонально комбінувати ці продукти у тарілці, щоб забезпечити своє тіло всіма необхідними жирними кислотами та мікроелементами.

Функція жирів в організмі

Невелика кількість жиру - важлива частина здорового збалансованого харчування. Це джерело незамінних жирних кислот, які організм може виробляти самостійно.

Жир допомагає організму засвоювати вітаміни А, D та Е. Ці вітаміни жиророзчинні, а це означає, що вони можуть засвоюватися лише за допомогою жирів.

Жири відіграють значну роль у побудові клітин шкіри, судин та нервових закінчень. Правильно вживаючи жири, ви забезпечите себе здоровою та еластичною шкірою, сильним серцем та міцною нервовою системою.

Корисні ненасичені жири є будівельним матеріалом безлічі гормонів нашого організму, включаючи ті, які відповідають за репродуктивну функцію, а також кортикостероїдні гормони.

Додамо, що найбільше насичених жирів в обробленому м'ясі, наприклад, в сосисках, шинці, бургерах.

Також у твердих сирах, незбираному молоці і вершках, у вершковому маслі, салі, в пальмовій олії і кокосовій олії.

Вживання занадто великої кількості насичених жирів може підвищити рівень холестерину в крові.