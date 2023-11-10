Змішайте корицю з двома простими інгредієнтами: цей скраб зробить вашу шкіру м'якою та пружною

Домашній скраб з корицею - що потрібно змішати

Корицю зазвичай використовують у випічці, але ви будете здивовані, коли побачите, як вона покращує стан шкіри. Для приготування скрабу вам потрібно змішати:

1 чайну ложку кориці

4 столові ложки цукру

4 столові ложки оливкової олії.

Оберіть скляну ємність з кришкою, у якій потім можна буде зберігати залишки скрабу. Для того, аби кориця та цукор подіяли якнайкраще, наносіть суміш на чисте та вологе тіло, після душу чи ванни.

Масажуйте шкіру скрабом, а потім змивайте його теплою водою з улюбленим засобом (милом чи гелем). Після цього ваше тіло буде м'яким та ароматним.

Кориця підходить не тільки для випічки (фото: freepik.com)

Корисні властивості кориці для шкіри

Дізнайтеся, як кориця здатна покращувати якість шкіри. Вона має:

протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити подразнення і запалення на шкірі

антисептичні властивості, а це може допомогти у боротьбі з бактеріями на шкірі та запобігти виникненню висипань.

Окрім цього, кориця здатна:

боротися з грубою шкірою, адже її дрібні частинки можуть служити як природний ексфоліант, видаляючи відмерлі клітини

покращувати кровообіг, що може призвести до кращого живлення шкіри та покращення її вигляду

виступати у роді природного антиоксиданту, адже вона містить у собі корисні речовини.

Важливо враховувати, що кожна людина має різні типи шкіри, і реакція на використання кориці може бути різною. Якщо у вас є чутлива шкіра або алергія на певні речовини, завжди важливо проводити алерго-тест на невеликій ділянці шкіри. Окрім цього, завжди краще консультуватися із фахівцем у галузі дерматології перед тим, як додавати нові продукти до свого догляду за шкірою.